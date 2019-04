ROMA – Ancora un attacco per Alessia Marcuzzi, stavolta accusata di essere “viziata” per aver fatto un viaggio con la figlia Mia. La conduttrice dopo la burrascosa esperienza all’Isola dei Famosi ha attirato l’antipatia dei fan con lo scandalo per Riccardo Fogli e Fabrizio Corona e ora ogni sua foto viene subissata di commenti degli haters. Solo Alba Parietti l’ha difesa su Instagram.

La Marcuzzi ha deciso di fare un viaggio a Dubai dopo la fine del reality show in Honduras e prima di tornare alla conduzione de Le Iene e ha portato con sé la figlia Mia, avuta dall’ex Francesco Facchinetti. I suoi follower però non hanno gradito accusandola di essere una “viziata”, di far perdere giorni di scuola alla bambina per portarla al mare e di ostentare la sua ricchezza.

A scagliarsi contro gli haters e difendere la Marcuzzi ci ha pensato Alba Parietti, che ha lavorato come opinionista all’Isola dei Famosi, e su Instagram scrive: “Ma certo che fanno invidia al mondo perché sono lo specchio della bellezza e dell’amore in allegria. Godetevi la vita ragazze”.