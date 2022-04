Anna Safroncik chi è: età, dove e quando è nata, altezza, peso, marito, figli, genitori, vita privata, Miss Italia. L’attrice ucraina che vive in Italia da tantissimi anni, è opsite a Verissimo nella puntata di domenica 10 aprile.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, padre, madre: la vita privata di Anna Safroncik

Safroncik è nata a Kiev il 4 gennaio 1981. Allo stato attuale ha 41 anni. E’ del segno zodiacale del Capricorno. E’ alta 172 centimetri e il suo peso forma si attesta attorno ai 57 chili.

È figlia della ballerina e insegnante di danza Lilija Čapkis e del tenore Jevhenij Safrončik. Debutta nella recitazione all’età di 4 anni in Fiaba dello zar Saltan di Aleksandr Puškin. A 7 anni viene iscritta all’Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev, trascorre gli anni studiando musica, canto, ballo e recitazione.

Il papà è arrivato in Italia dall’Ucraina

Nei giorni scorsi, Anna aveva raccontato di aver avuto paura di perdere il padre, rimasto a Kiev dopo l’inizio della guerra. Fortunatamente, il papà dell’attrice è riuscito a scappare da Kiev ed ha raggiunto Milano insieme alla moglie.

“Abbiamo vissuto il dramma di far scappare mio papà da un Paese bombardato” aveva raccontato l’attrice lo scorso 5 marzo sempre a Verissimo. “È partito da Kiev, in treno, dopo essere stato tutto il giorno in stazione. Lui non voleva andarsene, aveva paura di lasciare la sua casa”. L’attrice, a propositi della guerra aveva detto: “È scoppiato tutto all’improvviso, in maniera così violenta e inattesa. È incredibile. Passeggiare per Kiev era come camminare a Milano. Sono sotto shock perché non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Non mi vengono le parole, non ho nemmeno più le lacrime”.