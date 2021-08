Annalisa Scarrone, chi è: età, vita privata, fidanzato, Sanremo. La cantante sarà sul palco di Italia 1 Battiti Live, lo show musicale dell’estate targato Radio Norba. Il programma inizierà alle 1,20 circa. Alla conduzione ci sono Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Maria Sole Pollio.

Dove e quando è nata Annalisa Scarrone

Annalisa è nata a Savona il 5 agosto 1985. Sta per compiere 36 anni ed è del segno del Leone.

La carriera di Annalisa

Nel corso della sua carriera ha ricevuto inoltre numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un Mtv Europe Music Awards, un Wind Music Awards, un Premio Lunezia, due Premio Videoclip Italiano, due Velvet Awards, e un premio Mia Martini 2014, oltre ad essere stata proclamata vincitrice della sesta edizione dell’International Song Contest: The Global Sound 2013 e della trentaduesima edizione dell’OGAE Second Chance 2018 in rappresentanza dell’Italia.

Inoltre è stata scelta per rappresentare l’Italia agli Mtv Italia Awards 2013 e all’OGAE Song Contest 2013, dove si classifica terza e ha ottenuto quattro candidature ai World Music Awards 2013 e una, nel 2015, ai Kids’choice awards e agli MTVStarOf2015.

Fidanzato e figli di Annalisa

Annalisa è molto riservata sulla sua vita sentimentale. Dopo una storia d’amore con il collega Davide Simonetta, è ora fidanzata con Marian Richero. Si tratta di un musicista bulgaro con cui la cantante ha ritrovato la serenità. La cantante non ha figli.

Amici e il nude look a Sanremo 2021

Annalisa è diventata famosa dopo aver partecipato all’edizione 2011 di Amici. Ora è ai vertici delle classifiche musicali con il nuovissimo album di inediti dal titolo “Nuda”. Annalisa è stata la grande protagonista della prima serata del Festival di Sanremo 2021 dato che l’ha chiusa in prima posizione. Ma non solo. Ha destato scalpore per il suo nude look: non aveva il reggiseno e ha mostrato una scollatura che non è passata inosservata. Il suo look è diventato virale sui social network nel giro di pochi minuti.

Il dimagrimento di Annalisa

Nel corso degli anni, Annalisa ha perso diversi chili. A Io Donna, in un’intervista ha rivelato il segreto del suo dimagrimento: “Un po’ ho fatto la dieta, un po’ ho superato il momento in cui ero più paffuta a causa delle troppe paranoie che mi facevo, perché ero sempre stressata e in ansia da prestazione. Ora sto meglio e questo si ripercuote positivamente su tutto, fisico compreso”.