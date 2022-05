Carolina Stramare chi è: Vlahovic, marito, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’ex Miss Italia. Secondo le riviste specializzate in gossip, Carolina sarebbe l’attuale fidanzata del calciatore della Juventus Vlahovic. Né lei, né l’attaccante hanno confermato o smentito la notizia di gossip.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Carolina Stramare

Carolina è nata il 27 gennaio 1999 (età 23 anni), Genova. E’ alta 180 cm ed indossa la taglia 38 (UE). Non abbiamo informazioni precise sul suo peso ma ovviamente è in forma smagliante dato che è una modella. Ha vinto il concorso di bellezza Miss Italia nel 2019.

Il marito e i figli, la vita privata di Carolina Stramare

Non sappiamo molto sulla sua vita privata, oltre al fatto che vive con il papà e i nonni materni, poiché la mamma è scomparsa per un brutto male nel 2018. Proprio alla madre, Carolina ha dedicato la vittoria a Miss Italia. Oltre a lavorare come modella, la giovane Miss aiuta il papà nel negozio di arredamento di famiglia, anche per questo studia design.

La ex Miss Italia è molto riservata sulla sua vita privata. Di certo per alcuni mesi è stata fidanzata con Alessio Falsone, imprenditore milanese nel settore della ristorazione ed ex attaccante del Milazzo, in serie C.

Secondo le ultime notizie di gossip pubblicate sul suo conto, sarebbe la nuova fidanzata di Dusan Vlahovic ma lei non ha confermato, né smentito la notizia.

La carriera di Carolina Stramare

Carolina Stramare è una modella italiana, vincitrice della 80ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia. Nella primavera del 2021 viene annunciata la sua partecipazione come concorrente ufficiale della quindicesima edizione de L’isola dei famosi, ma è costretta a ritirarsi poco prima di partire per l’Honduras per motivi famigliari.

Nello stesso anno diventa testimonial e presentatrice della piattaforma di streaming Helbiz Live, e affianca Enrico Papi nella conduzione di due puntate di Scherzi a parte.