Checco Zalone chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, che cosa significa Checco Zalone. Chi ormai non lo conosce? E’ un attore cult, il più acclamato e atteso dal pubblico italiano da qualche anno a questa parte. Anche perché non ama apparire in pubblico e centellina le ospitate. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, studi, biografia di Checco Zalone

Checco Zalone è lo pseudonimo di Luca Pasquale Medici. E’ nato a Capurso (Bari) il 3 giugno del 1977. Allo stato attuale ha dunque 43 anni. E’ del segno zodiacale dei gemelli. E’ alto 173 centimetri. Il suo peso forma si attesta attorno ai 68 chili.

Ha conseguito il diploma presso il liceo scientifico Sante Simone di Conversano, in seguito si è iscritto presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dove si laurea in giurisprudenza. Nel frattempo partecipa ai concorsi da vice ispettore di Polizia e all’Inail a Rimini, ma viene bocciato.

Moglie, figli, Instagram, dove vive, vita privata di Checco Zalone

Checco Zalone è sposato con Mariangela Eboli, sua manager, da quindici anni. La conobbe nell’estate del 2006 mentre lavorava come animatrice: “Cantava in una pizzeria. Mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni. Poi ho scoperto che Mariangela aveva vissuto in America e che era di religione evangelica. Allora l’ho convertita alla religione domestica: la casa, la buona cucina”. La coppia ha due figlie, Gaia e Greta, nate rispettivamente nel 2013 e nel 2017. Mariangela Eboli è amministratrice unica della Mzl Srl, ossia l’impresa fondata dal compagno Luca Medici. Tuttavia, è una donna che non ama le luci dei riflettori e compare molto di rado in occasioni pubbliche.

Zalone non è un personaggio molto social: il suo profilo ufficiale su Instagram è pressoché fermo. Zalone vive a Bari Vecchia nel cuore del capoluogo pugliese. Il suo appartamento viene considerato (da chi è riuscito a vederlo) molto hi-tech. Segni particolari: la vista sul mare.

Che significa Checco Zalone?

Lo pseudonimo Checco Zalone, in dialetto barese, ricorda l’espressione “che cozzalone!”, il cui equivalente e ben più noto significato, tratto dall’espressione barese, significherebbe “che tamarro!”.

Il patrimonio di Checco Zalone

I suoi film (Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a Catinelle, Quo Vado e Tolo Tolo) hanno incassato 221 milioni di euro. Va considerato però che l’attore ha incassato il 10% delle entrate totali per ogni singola esperienza. Motivo per cui il suo patrimonio dovrebbe assestarsi almeno attorno ai 15 milioni di euro.

David di Donatello per Tolo Tolo

Il film Tolo Tolo scritto, diretto e interpretato da Luca Medici, alias Checco Zalone, si è aggiudicato il David dello Spettatore della 66° edizione dei Premi David di Donatello come comunicato Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Il film si è distinto per numero di ingressi paganti fra i film usciti in sala entro il 28 febbraio 2021 con un totale di 6.674.622 spettatori per un incasso di circa 46 milioni di euro.