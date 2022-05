Ilary Blasi, gaffe su Ilona Staller durante l’Isola dei Famosi: “Niente ti scoreggia”

Gaffe di Ilary Blasi nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. La conduttrice televisiva di Mediaset ha commesso un errore mentre stava parlando dell’eliminazione di Ilona Staller. Infatti, voleva dire “Nulla ti scoraggia” ma alla fine se ne è uscita con “Nulla ti scoreggia”. Momenti di imbarazzo in studio. Poi la situazione è stata risolta dall’opinionista Nicola Savino che ha preso in mano la situazione.

Ilary Blasi, gaffe all’Isola dei Famosi durante l’eliminazione di Ilona Staller

Come detto, la gaffe è avvenuta al momento dell’eliminazione di Cicciolina. La Blasi ha iniziato a leggere il suo discorso quando ha dovuto interrompersi bruscamente:

“Ilona, la tua Isola è un percorso tortuoso com’è stata la tua vita. Forse per questo nulla ti scoreggia!“.

Dopo aver realizzato, Ilary ha esclamato:

“È successo, questo lavoro è fatto così. Ha detto ‘scoreggia’ invece di scoraggia. Scusate”

Nicola Savino soccorre Ilary Blasi dopo la gaffe

Dopo la gaffe, Ilary si è andata a sedere su una poltrona dello studio e si è coperta il viso con le mani in segno di imbarazzo. Allora, alla conduzione, è passato in maniera provvisoria Nicola Savino. L’opinionista ha cercato di interrompere l’imbarazzo in studio con una battuta delle sue:

“No, no. Dai andiamo a casa. Buonanotte. Ora l’applauso del pubblico per Ilary Blasi“.

Poi ha letto il discorso che avrebbe dovuto fare Ilary per l’eliminazione di Ilona Staller. Non è la prima gaffe per la Blasi nel corso dell’Isola dei Famosi. Tempo fa disse: “Dopo ‘vi faccio entrare nella patata’. In realtà, voleva dire Palapa. Cioè il luogo dove avvengono le nomination.