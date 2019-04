MILANO – Serata finale all‘Isola dei Famosi. Sono cinque i naufraghi rimasti in gara al reality show. E questa volta la sfida non è più a Cayo Paloma, ma per l’occasione della gran serata a Milano Due, negli studi del programma Mediaset.

Dopo aver preparato i sacchi, Sarah Altobello, Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Aaron Nielsen e Luca Vismara hanno salutato l’isola che li ha ospitati per oltre due mesi e sono tornati in Italia. Ad accoglierli in studio, una sfavillante Alessia Marcuzzi vestita d’oro, insieme alle due opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti.

Si sono rivissuti alcuni dei momenti salienti degli ultimi sette giorni dei naufraghi, con i commenti non proprio carini nei confronti di Sarah, in particolare da parte di Marina, mentre Aaron ha riflettuto sulla nomination di Luca: “All’inizio mi sono sentito pugnalato alle spalle da lui, ma poi abbiamo avuto modo di parlare e ho approvato la sua decisione, alla fine”. (Fonte: Isola dei Famosi)