Max Giusti ha un incidente in moto e finisce in ospedale: per sua fortuna si tratta solo di una lussazione alla spalla. Il comico e conduttore televisivo ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni. Non è la prima volta che Giusti cade dalla moto. Il conduttore ha una passione per il Motocross, passione che aveva da ragazzo e gli è tornata negli ultimi anni. Tanto da essersi rimesso in sella.

Max Giusti, incidente in moto, lussazione alla spalla

Incidente in moto per Max Giusti. Il noto personaggo della tv è caduto mentre partecipava a una gara di motocross. Si è fatto male alla spalla ed è stato portato al Policlinico Gemelli. Per sua fortuna, si è trattato solo di una lussazione. I medici l’hanno rimesso in sesto. E’ stato lo stesso Giusti a testimoniare via Instagram la sua “gita” in ospedale.

Il precedente del 2019: la caduta di Max Giusti

Nel settembre 2019 c’era già stata una caduta dalla moto per l’attore romano. All’epoca aveva postato sul suo profilo Instagram alcune foto in cui mostrava delle escoriazioni su un braccio e sul corpo, dopo una caduta dalla motocross: “Ecco, ho esagerato con i salti!”, scriveva l’attore romano a corredo delle foto, con tanto di hashtag #ammazzachebotto.