ROMA – Nadia Toffa sta lottando da molto tempo con un cancro. Malgrado la malattia, la conduttrice de Le Iene ha sempre trovato la forza di pensare in maniera positiva.

I fan, in questa sua battaglia, l’hanno sempre supportata. Alcuni “leoni da tastiera” però, continuano ad attaccarla nascondendosi dietro ad uno schermo di computer. E’ successo di nuovo ed esattamente nei giorni scorsi, dopo che la Toffa si è mostrata su Instagram in compagnia della sua bassotta Totò. La Toffa non si faceva vedere da diversi giorni sui social ed ha chiesto ai suoi follower se nello loro città ci fosse caldo visto che nella sua le temperature sono altissime. Sotto il post in questione sono arrivati tantissimi commenti, tra cui quelli degli hater.

Uno tra questi ha scritto: “Ma sei ancora in vita con sto caldo? (…) Anche mia cugina è deceduta a febbraio per un cancro ma non l’ha fatta penare a nessuno”. Un altro, riferendosi al cane di cui parla la Toffa ha scritto: “Morirai prima del tuo cane”. La Toffa non ha replicato. Probabilmente segnalerà direttamente i profili alla Polizia postale.

Intanto sono in molti a chiedersi se la conduttrice tornerà a condurre le Le Iene Show dopo che il programma di Italia 1 è stato riconfermato da parte dei vertici di Mediaset. Il martedì sarà condotto ancora una volta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Mentre l’appuntamento domenicale sarà, come sempre, conduzione a tre: Giulio Golia, Andrea Viviani e la Toffa?

Fonte: Instagram