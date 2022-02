Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi martedì 1 febbraio: Luca Salatino, Gemma e Franco

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi martedì 1 febbraio. Torna in studio Luca Salatino che deve decidere tra due corteggiatrici. Ci potrebbero essere anche novità sul fronte Gemma Galgani, che ha puntato Franco.

Uomini e Donne anticipazioni oggi martedì 1 febbraio: Luca Salatino

Torna in studio Luca Salatino, che sta uscendo sia con Eleonora sia con Lilli. Il tronista romano non ha ancora deciso tra le due e non sembra ancora convinto di nessuna delle due scelte in particolare. Che sia la volta buona per intraprendere una strada piuttosto che l’altra?

Uomini e Donne, Gemma Galgani ha puntato Franco

Gemma Galgani ha puntato Franco. La dama torinese pare intenzionata ad andare dritta sul cavaliere, sperando possa aiutarla a dimenticare le ultime delusioni. Chissà che finalmente sia arrivato l’uomo giusto a far battere il cuore di Gemma.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.