Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi mercoledì 9 marzo: da Gemma Galgani a Ida e Alessandro

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi mercoledì 9 marzo 2022. Sarà l’ennesima puntata con Gemma Galgani ma ci sarà spazio anche per Ida e Alessandro.

Uomini e Donne, anticipazioni oggi mercoledì 9 marzo 2022: Gemma Galgani e il massaggio

Gemma Galgani si trasforma in massaggiatrice per un giorno. La dama torinese dovrebbe infatti essere pronta a esaudire questo desiderio espresso da Franco. Sarà finalmente la volta buona per Gemma?

Uomini e Donne 9 marzo: Ida Platano e Alessandro

Sarà probabilmente il giorno della rottura tra Ida Platano e Alessandro. Lui vuole che lei si lasci andare, ma lei risponde per le rime: “Un giorno mi dice una cosa e il giorno dopo me ne dice un’altra”. E Alessandro sottolinea come: “Vorrei che si lasciasse andare non solo sotto quel punto di vista, altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Non ho mai preteso nulla. Ho aspettato e posso aspettare. Ieri sono stato bene anche se non abbiamo fatto l’amore. Oggi vuoi chiudere la storia? Chiudiamola. Io faccio quello che dici tu”.

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.