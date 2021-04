Natale di Roma 2021, Virginia Raggi all’Altare della Patria per festeggiare la nascita di Roma VIDEO

Natale di Roma 2021, Virginia Raggi all’Altare della Patria per festeggiare la nascita di Roma (Foto da video)

Anche Virginia Raggi festeggia il Natale di Roma. Oggi, 21 aprile, il sindaco era all’Altare della Patria, luogo simbolo della fondazione della capitale.

Ecco cosa ha detto la Raggi all’Altare della Patria: “Festeggiare il Natale di Roma vuole essere di buon augurio ed un segnale di rilancio. Abbiamo organizzato tante iniziative istituzionali e culturali. Dalle illuminazioni che dureranno fino al 1 maggio alla medaglia celebrativa per i 150 anni di Roma Capitale. Continuiamo a lavorare perché Roma sia sempre di più una grande capitale europea, una città moderna, sostenibile, inclusiva e ancora più funzionale a tutto il sistema Italia. Buon Natale di Roma a tutti!”.

Il Natale di Roma decisivo per il sindaco Raggi

Virginia Raggi ha dedicato a questa giornata anche un post sui social: “Io sono pazza d’amore per la mia città. Sono orgogliosa di Roma e dei cittadini. Questo è un Natale di Roma decisivo, di speranza e di rinascita. Dobbiamo assolutamente restare uniti per uscire fuori, insieme, dalla pandemia. Per rilanciare la città, l’economia, il lavoro. Noi romani lo faremo, perché Roma è una città da amare. Il mio augurio è che presto torneremo a essere sempre di più una Capitale internazionale e che i campionati europei di calcio Uefa Euro 2020, il prossimo appuntamento che Roma ospiterà, siano la dimostrazione che insieme possiamo ripartire”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev