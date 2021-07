Paul McCartney ringiovanito nel video di “Find my way” con Beck: via capelli brizzolati e rughe (foto Ansa)

Paul McCartney è ringiovanito: niente capelli brizzolati, niente rughe. Questo, spiega Giampaolo Scacchi, grazie a una tecnologia che crea avatar digitali, nel video del suo brano “Find My Way” con il musicista americano Beck, sembra il Macca dei tempi dei Beatles.

Paul McCartney ventenne nel video di “Find my way”

McCartney, 79 anni, nel video è un ventenne che canta e balla snodato nel corridoio di un hotel il remix della nuova canzone Find My Way, tratta dall’album McCartney III Imagined.

Su Twitter, per promuovere il video, ha scritto: “Torna indietro nel tempo e vai sulla pista da ballo”. Il brano “Find My Way (feat. Beck)” è una sorta di viaggio visivo psichedelico che confonde i confini del tempo, dello spazio e persino dell’identità.

Paul McCartney e Beck

“La tecnologia per ringiovanire i talenti e farli esibire in ambienti creativi come quello presente nel video, è pienamente realizzata e con uno dei volti più noti al mondo”, ha affermato Remington Scott, amministratore delegato di Hyperreal Digital, specializzata nella creazione di avatar digitali iper-realistici.

Alla fine del video, Macca si toglie la maschera: sotto compare il volto di Beck, il che fa ipotizzare che a ballare sia stato proprio lui.