GENOVA – La Guardia di Finanza di Genova diffonde un video che mostra il momento del crollo del ponte Morandi di Genova. Le riprese sono state fatte da alcune telecamere di sicurezza piazzate all'uscita dell'isola ecologica sottostante il viadotto. Qui, nell'isola, c'è il capannone della fabbrica del riciclo investito solo marginalmente dal crollo.

Intanto oggi è stato deciso lo stop al reucpero dei beni nelle case sotto quel che resta del Ponte Morandi: scricchiolii sono stati uditi, nella notte e stamani, provenire dal moncone est del ponte e per questo motivo, in via precauzionale, i vigili del fuoco hanno deciso di interrompere le operazioni di recupero delle masserizie e degli oggetti personali dalle abitazioni evacuate.

A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini. E’ stato escluso che fossero rumori causati dal vento e sono stati attivati accertamenti tecnici ancora in corso. La zona rossa rimane interdetta anche ai mezzi di soccorso in attesa dei risultati delle verifiche.