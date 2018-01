ROMA – I giornali sono in crisi in Italia come nel resto del mondo. All’estero molti chiudono o passano di mano, nobili dinastie di editori vendono ai nuovi ricchi del web, ma altri reagiscono e combattono. Da noi gli editori sembrano incapaci di reagire. I tagli sono necessari ma non bastano, portano a un loop senza sbocchi. La lezione di Jeff Bezos è nella regina del giornalismo, la cronaca. In Italia c’è un solo giornale che cresce, il Giorno. Vi domina la cronaca, possibilmente nera.

A livello individuale le poche risposte di cui so mi sembrano mal pensate e peggio eseguite. A A livello collettivo sono assordato dal vuoto. Gli editori pensano solo ai doverosi tagli, ma dichiarano guerra a Google che li valorizza, corteggiano Facebook, che li ucciderà, ignorano che allo stato comatoso li ha portati la televisione, che la Rai ha sfasciato il mercato pubblicitario. Loro piangevano su internet e intanto la Sipra li metteva fuori gioco.

Viene da pensare che ci vorrebbe, emulo di Winston Churchill, Giovanni Giovannini, il giornalista che da editore salvò i giornali e li rese prosperi per un quarto di secolo. Combatteva contro Berlusconi dei bei tempi, contro la Rai del tetto alla pubblicità, ottenne provvidenze per quasi 150 miliardi di vecchie lire di 40 anni fa. Con quelle furono aperti nuovi giornali, ne furono salvati di vecchi, furono comprate nuove rotative, computer, trasformate vecchie redazioni e tipografie in cliniche svizzere. E anche ora, nell stagione dei tagli, il bisturi agisce senza grandi traumi grazie all’impalcatura di misure sociali architettata da Giovannini.

Se vedete al cinema il film “L’ora più buia”, ecco, per chi lo ha conosciuto, le due figure si sovrappongono. Personaggi fuori misura, anche nei difetti, a cominciare dalla vanità. Churchill salvò l’Inghilterra e la guerra. Giovannini salvò i giornali, Ci sono decine di libri su Churchill e un film appena uscito. Giovannini lo hanno dimenticato che era ancor vivo, perché la gratitudine è a scadenza e quando lui morì, nel 2008, erano passati ben 27 anni dalla legge che cambiò il mondo, almeno per i quotidiani, la 416 del 1981.

Ne scrivo con cognizione di causa, e anche con un po’ di orgoglio, avendo lavorato dal 1974 al 1976 nella sua anticamera come suo assistente. Fu un master, come si direbbe oggi, di visione, astuzia, doppiezza, pragmatismo, umanità. Pochi ricordano quei tempi. Alcuni (Caracciolo) sono morti, altri (Caltagirone) non erano ancora entrati nel settore, altri (Rizzoli, Tassan Din) sono stati spazzati via dalla loro ubris. Restiamo pochi, con Mario Ciancio e forse Andrea Riffeser. Ma il trailer del film scaldano la memoria e impongono la rievocazione. E la deprecazione.

La somiglianza fra i due personaggi è palpabile. Non è che voglio tracciare un santino. Difetti Giovannini ne aveva tanti. Non come Churchill, ma abbastanza. Potrei esibirmi in un elenco, ma quel che conta sono i risultati, non il colore.

Gli anni ’60 furono il nadir per i giornali italiani. Costi sempre più alti, tirature ferme. Una eredità fascista, la sacralità del lavoro domenicale (ma guafrda un po’ il passato ritorna sempre), era stata trasformata dai tipografi in una miniera d’oro. A Roma, già dall’occupazione americana, la settimana dei tipografi dei giornali era di 34 ore (vado a memoria). Fra notturni, straordinari, festività (quelle religiose si sommavano a quelle laiche, l’Italia era una apoteosi di vacanze) un poligrafico portava a casa, netto, più di un dirigente di banca o un giornalista di medio livello. A quei tempi, si pagava di tasse solo il 9 per cento, poi c’era la tassa sulla “ricchezza mobile” che dipendeva da un accertamento dei vigili urbani sul tuo livello di benessere. Se piangevi un po’ e eri convincente potevi anche cavartela, Sarà un caso, e certo non è la sola causa, ma da quando introdussero la riforma fiscale, nel 1973, l’Italia si è incagliata. Vedete un po’ voi. Sul modello americano, l’aliquota top era il 30 per cento. Innestata su un apparato sabaudo-borbonico e in Paese sempre più socialista, l’aliquota marginale oggi sfiora il 50% e ci ha portato dove siamo.

Giovanni Giovannini nel 1968 fu nominato vice direttore della Stampa. Al grande mitico ma ormai ottantenne Giulio De Benedetti, che aveva portato la Stampa a sfidare il Corriere della sera vendendo quasi mezzo milione di copie, Giovanni Agnelli preferì Alberto Ronchey. Ma aveva per Giovannini una stima intensa e nel 1972 lo nominò amministratore delegato. Nei giornali di tutto il mondo esiste una linea giornalistica e una linea amministrativa. Il punto di riferimento è la proprietà. Chiesa e Stato dicono in America. Da noi una volta c’erano il direttore politico e il direttore amministrativo. Per anni alla Stampa imperò come direttore amministrativo Carlo Masseroni, integerrima figura, rigido comandante. Con Giovannini non potevano umanamente trovarsi ma Giovannini evitò sempre lo scontro trovando altri spazi di azione.

Negli anni ’80 e seguenti, l’entropia delle cariche ha portato i direttori generali e gli amministratori delegati. Ma lo schema del potere, delle responsabilità e delle colpe è rimasto quello. Ecco perché a Repubblica ci sono 3 giornalisti per mille copie, contro lo standard di 1 per mille.

Giovannini era entrato alla Stampa nel 1945. Aveva 25 anni e era appena riuscito a evadere dal campo di prigionia tedesco, dove era finito direttamente dal fronte francese. Dopo la Liberazione, la Stampa era un crogiolo di antifascismo. Non solo il direttore, Giulio De Benedetti, appena rientrato dall’esilio in Svizzera, ma anche i giovani redattori. Ugo Buzzolan, protocritico della tv, ricordavano i vecchi, aveva ancora in spalla il fucile da partigiano.

Anche sotto il fascismo (a parte Salò) la Stampa era stata quasi un santuario del dissenso. Giovanni Agnelli il fondatore fu costretto a rimuovere Gino Pestelli da condirettore che nel 1925 aveva fatto un titolo come questo: “Il voto senatoriale a Mussolini: il pensiero del popolo a Matteotti” ma lo mise a capo di quelle che poi furono le relazioni esterne della sua stessa Fiat.

E, quando i fascisti torinesi rumoreggiarono perché in redazione erano rimasti troppi antifascisti, li liquidò dicendo che la lista dei redattori l’aveva concordata direttamente con Mussolini e quindi non rompessero.

Giovannini, nato a Bibbiena (Arezzo) conservò tutta la vita quel caratteraccio toscano, feroce ma anche profondamente buono, che trovò il suo massimo esemplare in Indro Montanelli e ha il suo livello minimo in Matteo Renzi. Da giovane, in anni di reparti confino alla Fiat, nel giornale della Fiat aveva il coraggio di sfidare Napoleone in persona, cioè il direttore De Benedetti. Mi raccontò questo episodio Sergio Devecchi, altro grande cronista di quella infornata post Liberazione (poi De Benedetti, sfidando un po’ il dogma di Valletta, attinse a piene mani dalle redazioni dell’Unità di Torino e Genova, accademia, allora, di grande professionismo. Achille Pesce, Bruno Marchiaro, chiedete a Giampaolo Pansa o a Carlo Rossella per referenze).

Al tempo la Stampa aveva sede nel cuore di Torino, in Galleria San Federico. I redattori erano poche decine, bastavano due stanzoni, quello per la redazione interni e esteri, uno per la cronaca di Torino. Vennero dopo le pagine dedicate agli spettacoli e all’economia, con Mario Salvatorelli (la Stampa fu la prima in Italia).

Il direttore seguiva gli orari di Hearst. Quello arrivava al giornale di San Francisco da qualche festa o spettacolo all’una di notte e lo rifaceva daccapo. De Benedetti lasciava la sua stanza alle 11 di sera, entrava in tipografia e, affiancato da due operai impaginatori rifaceva tutto daccapo. Le pagine erano poche, per fortuna, ma i tipografi arrivarono a più di cento. Scalfari, genero di De Benedetti, trasferì l’usanza prima all’Espresso poi a Repubblica. I suoi successori hanno aggravato. Tipografi non ce n’è quasi più, ma giornalisti più di cento sì.

Il direttore lavorava in un ufficio sempre buio e senza sedie tranne la sua. Solo una lampada da tavolo. Tutti stavano in piedi e uscivano rinculando. A una certa ora reduce dalla passeggiata di meditazione e ispirazione nei boschi di Rosta, vicino a Rivoli, Napoleone entrava in redazione e faceva il suo giro. Tutti si alzavano in piedi. Una volta lo facevi anche se entrava un estraneo. Oggi anche se entrasse Gesù Cristo manco guarderebbero. Eredità culturale del ’68.

Giovannini anticipò la Rivoluzione culturale. De Benedetti entra nella sala della cronaca. Giovannini sta scrivendo le “brevi di cronaca”, dove erano condensate, per la scarsità di carta, le notizie dalla provincia torinese. A quel tempo, nella provincia di Torino, la Stampa vendeva più di quanto venda oggi in tutto. Giovannini sente che il direttore è entrato ma non si alza. De Benedetti gli va dietro le spalle e dice: “Vedo che abbiamo un nuovo corrispondente dalla Cintura”. “Sì signor direttore”, è la replica. Poi il veleno: “Tranne che da Rivoli”. “E Perché?”. “Perché a Rivoli c’è già lei, signor direttore”.

De Benedetti non poteva amare Giovannini, però non poteva non stimarlo e ammirarlo. Ne fece un grande inviato speciale, lo mando ai quattro angoli della terra. La tv era poca cosa, poche ore in bianco e nero su un solo canale. Congo, India, Giappone, Algeria. Dove c’era una guerra, là De Benedetti mandava Giovannini, che in Algeria finì catturato e condannato a morte dagli estremisti dell’Oas, cavandosela in extremis. “C’era un che di davidico”, mi confidò una volta Giovannini. Re David, per potersela spassare con Betsabea, mando il di lei marito, generalissimo del suo esercito, nel punto più esposto del campo di battaglia, per farlo morire. Per tante ragioni, questo non valeva nel nostro caso…

Forse Giovannini sarebbe stato capace di fare evolvere la tradizione di Giulio De Benedetti meglio di Ronchey. Invece toccò prima a Lamberto Sechi col settimanale Panorama e poi a Piero Ottone e soprattutto Eugenio Scalfari.

Ma senza Giovannini editore e presidente degli editori non ci sarebbero state le basi aziendali e economiche per i loro successi.

Diciamo subito che erano altri tempi. La classe politica rispettava i giornali, i magistrati amavano i giornalisti. Non gli davano le notizie ma li assolvevano quasi sempre. Il diritto di cronaca era un diritto. Non c’era ancora Berlusconi che ha sfasciato tutto, né D’Alema che ha pubblicamente esortato a non leggere i giornali, né Renzi, pavido e profondamente ostile.

Senza il quadro di riferimento di allora, forse Giovannini non avrebbe concluso niente, questo va detto a parziale attenuante della Fieg di oggi. Ma Giovannini, come Churchill nel film, iniziò la sua titanica (non esagero) impresa contro tutte le probabilità.

La legge dell’editoria fu promossa dal sindacato dei giornalisti e dalla democrazia cristiana. Ma Luciano Ceschia, segretario della Fnsi, non aveva una grande visione, faceva il suo mestiere di sindacalista ma non so quanto fosse consapevole della gravità della situazione, come invece dimostrò di esserlo il suo successore, Sergio Borsi.

Grande ispiratore politico della legge era Carlo Donat Cattin, capo corrente della sinistra Dc, nel tempo ministro del Lavoro e della Salute, Di estrazione Cisl, Donat Cattin odiava visceralmente la Fiat. Preferiì far acquisire la Innocenti dall’ex pilota sudamericano Alessandro De Tomaso, piuttosto che dagli Agnelli. La fine è su Wikipedia.

Tra i simboli della Fiat c’era la Stampa. Il sogno di Donat Cattin era di sottrarre la Stampa alla Fiat e nell’attesa dell’esproprio togliere alla Stampa un bel po’ di pubblicità per dirottarla sulla Gazzetta del Popolo. La Gazzetta era il giornale del cuore di Donat Cattin, ci lavorava il suo figlio prediletto, Claudio, padre spirituale di una generazione, negli anni ’70 e ’80 qualcosa a metà fra direttore ombra e commissario politico. Oggi è una delle colonne di Bruno Vespa.

La Stampa decollò dopo la guerra per merito di Giulio De Benedetti. Gli operai della Fiat la chiamavano la busiarda, la bugiarda, ma la compravano. Ho un flash di memoria: domenica mattina verso mezzogiorno, Barriera Milano, periferia operaia di Torino. Signore in vestito grigio, cravatta argento, tratti meridionali, pacchetto di dolci e Stampa sotto il braccio.

De Benedetti conosceva perfettamente il grande disegno sociale di Vittorio Valletta, colui che fece grande la Fiat nel dopoguerra. Diceva Giovanni Agnelli: se non ci fosse stato Valletta a accumulare, che cosa redistribuiremmo oggi? Diceva Umberto Agnelli: Valletta ebbe il coraggio di fare gli investimenti che portarono la Fiat da 60 mila auto anno prodotte a un milione e 200 mila.

Come poi anche l’avvocato Agnelli con i direttori che seguirono, Valletta coprì sempre il suo direttore contro i gauleiter della Fiat che avrebbero voluto una Stampa totalmente asservita. Per questo il giornale prosperò mentre la Gazzetta, piegata alla Democrazia Cristiana, declinava anno dopo anno. Nel frattempo l’Unità chiudeva. Parlare della Fiat ai torinesi è come rinfacciare a uno che ha la moglie ricca. Anche Repubblica ci cadde. Impostò la sua edizione di Torino su questo taglio e le vendite tornarono presto al livello pre edizione. Ma le notizie De Benedetti le dava tutte. Nessuno ha mai potuto accertare se le telefonate che sembrava ricevesse da Valletta, dagli Agnelli o anche dalla ineguagliabile “tota” Maria Ribiolo, subentrata a Pestelli come capo pr Fiat, fossero vere. Lui rispondeva implacabile e feroce. La notizia andava data e basta, C’era sempre qualche redattore nel suo ufficio, che ascoltava, rapito e in piedi. Così il mito cresceva.

Donat Cattin, per raccontarla tutta, schierò la Gazzetta sulle posizioni di Eugenio Cefis, giurato nemico degli Agnelli, e della allora sua Montedison. La Gazzetta ora è chiusa, la Stampa arranca ma vende ancora 117 mila copie, a scendere.

Partendo da questo pesante handicap del sindacato ostile e di un capo corrente del primo partito ancor più ostile, Giovannini in 5 anni di lobby senza quartiere ribaltò la situazione. Fu eletto presidente della Fieg, la Federazione editori giornali, nel 1976. Era l’anno in cui nacque Repubblica. Repubblica sarebbe stata quello che è stata comunque. Ma in quei primi difficili anni, i miliardi di lire, non ricordo se 3, 5 o 6 dei contributi statali prodotti dalla legge di Giovannini, fecero un gran bene.

Senza quella legge non ci sarebbero i giornali locali dell’ex Gruppo Espresso. Carlo Caracciolo, altro genio di grande visione e spregiudicatezza e coraggio, per il quale mi onoro di avere lavorato, rilevò il Terreno dal fallimento e dalla chiusura, con Giorgio Mondadori diede vita ai tre giornali del Veneto (Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, Nuova Venezia), prese la Nuova Sardegna a 20 mila copie facendola arrivare a oltre 60 mila, radicandola tanto che anor oggi, in crisi e declino, vende ancora il 50% più di allora. Non ci sarebbe più la Gazzetta di Mantova né sarebbero nate quelle di Reggio, Modena, Ferrara. Fu la Mondadori di Formenton e Ottone a salvarla e lanciarle, anche grazie al lavoro sul campo degli impareggiabili Luigi Riccadona e Lorenzo Bertoli, per me sempre il più bravo di tutti, mi domando quando lo prepensioneranno.

Per sviluppare i giornali locali Caracciolo ebbe un colpo di fortuna in Mario Lenzi. Lenzi era del 1929, di poco più giovane di Caracciolo (1925). A 32 anni era diventato vice direttore di Paese Sera, cosa non semplice perché nella stampa comunista non c’erano state epurazioni e il ricambio generazionale poteva avvenire solo per meriti estremi. Io lo adoravo ancor prima di conoscerlo. Lenzi scrisse un Manuale del giornalista che mandai a memoria ai miei esordi e a cui debbo la mia sopravvivenza nell’ambiente ostile del Cittadino di Genova. Lenzi non era nemmeno battezzato ma in fatto di carità cristiana dava molti punti alla maggior parte dei cristiani professi e cresimati. Aveva però un carattere difficile. Forse perché era toscano di Livorno, dove entrò nel mito della Resistenza per avere catturato, da solo, appena diciassettenne, un sottomarino tedesco. Quando il suo destino incrociò quello di Caracciolo, era stato deportato all’Ora di Palermo. Caracciolo lo scoprì per caso. Voleva un direttore per il Tirreno, cercava uno di Livorno. Guardò l’annuario dei giornalisti. Chiese ad Amerigo Terenzi, padre di Paese Sera e gran patron della stampa del Pci. Terenzi gli disse: Lenzi è bravissimo, ma ha un carattere infernale.

Caracciolo, principe, amava i suoi Sancho Panza. Era come gli Agnelli, i difetti dei loro scudieri li divertivano, se potevano usarli finalizzati ai loro disegni. Molto diversi da grandi uomini ma piccoli gauleiter come Romiti e De Benedetti. Fu la mia fortuna, con gli Agnelli e Montezemolo prima, con Caracciolo dopo, Per Caracciolo Lenzi fece anche la sua fortuna.

Della evoluzione della legge dell’editoria, da legge punitiva per gli editori a salvezza per i giornali italiani sono stato testimone oculare. Giovannini ha battuto a tappeto tutti i marciapiedi di Roma. Sfruttando il nome, i rapporti costruiti in trent’anni di giornalismo, l’alone della Stampa, all’epoca non solo giornale della Fiat ma anche secondo quotidiano d’Italia, Giovannini se li è visti tutti, ministri e peones, uno a uno, a pranzo e cena, sempre accompagnato da quel personaggio straordinario e irripetibile che è Sebastiano Sortino, da lui scelto, su suggerimento di Enrico Mattei, direttore generale di confindustria, come direttore della Fieg. Ex Eni, ex Confindustria, anche lui carattere ribelle e caparbio, Sortino fu un triplo salto di qualità rispetto al passato. Brava gente, ma come il generale con i baffi, il futuro Lord Alanbrooke, che, rassegnato alla catastrofe, dava per perso in mano ai tedeschi un esercito di 300 mila uomini, così Gianni Granzotto e il suo direttore, assistevano come al cinema al tracollo dei giornali. Notate che la crisi era quella dei quotidiani. In quegli anni i settimanali prosperavano tanto che la legge inizialmente comprendeva previsioni di prepensionamento solo per i giornalisti e i poligrafici dei quotidiani. Oggi. ridotte a sogliolette dalla crisi della pubblicità, le riviste se la cavano ancor peggio dei quotidiani. Giovannini diceva sempre: la vita è una ruota.

Di chi la colpa? In testa a tutte le cause di declino della carta stampata c’è la televisione. Poi viene internet. Ma la Federazione degli editori, dove peraltro Berlusconi, editore anche di carta stampata, è ben rappresentato, se la prende con Google. Google, basta pensarci un attimo, è la condizione di successo dei siti di informazione. Infatti quando in Germania gli editori hanno alzato la voce e Google ha minacciato di non linkarli più, gli editori hanno subito fatto marcia indietro.

La parola chiave è pubblicità e da noi Berlusconi, c’è stato il patto scellerato fra D’Alema e Berlusconi sulla pubblicità, la pubblicità in tv dilaga e la Rai è diventata per anni il rifugio dei giornalisti di tutti i partiti. Poi è venuto quel Mario Monti, osannato dai giornali come “Supermario”, che diede alla Rai la missione di stare sul mercato in modo più aggressivo di Mediset. Catastrofe, editori zitti zitti quatti quatti. È tutto negli atti della Commissione parlamentare di vigilanza ma nessuno sembra saper leggere.

Se c’è qualcuno che deve prendersela con Google sono quelli degli elenchi telefonici, non i giornali. Il vero nemico dei giornali è Facebbok, è il mezzo scritto on line alternativo ai giornali, sviluppa politiche sempre più aggressive che mirano a tagliare fuori i giornali. Se mai l’Antitrust ci guardasse un po’ dentro…E invece editori e giornalisti tutti pazzi per Facebook…Be’, che dire? ve la siete cercata.

Ma indietro nel 1981, i giornali si facevano ancora col piombo fuso e fumante, le tipografie erano caverne di Vulcano, nelle tipografie le più scalcinate operavano decine di operai. In America, nei giornali stretti nella morsa sindacale come a New York, dopo qualche violento scontro e devastazione, l’hanno risolto con lo stipendio a vita. I vecchi operai uscivano ma venivano pagati fino alla morte. Così le nuove tecnologie di composizione poterono entrare nella produzione dei giornali e i costi ridursi drasticamente.

Detto per inciso, gli editori tedeschi, seduti sulla loro ricchezza e paralizzati dal potere sindacale, a suo tempo non ebbero il coraggio di proporre ristrutturazione alcuna ai lavoratori. Oggi in Germania, nonostante un certo contenimento del dilagare televisivo, il tasso di mortalità dei giornali è tra i più alti.

Da noi, in un mercato pubblicitario ancora asfittico, aggravato dalla grande crisi degli anni ’70, arrivò in aiuto lo Stato.

Intanto con una pioggia di contributi, direi almeno 150 miliardi, in 5 anni, come contributo carta e come contributo sugli oneri finanziari per gli investimenti in sistemi editoriali e rotative. Poi venne una legge ancora più generosa, nel 1987. Poi la festa è finita un po’ per colpa del rigore europeo, un po’ perché era abbastanza indecente che venissero dati soldi ai giornali perché poi fossero girati ai giornalisti con stipendi degni di un dirigente, un po’ perché il nuovo corso dalemiano vedeva male i giornali, “guardate la tv non leggete i giornali” disse e la politica si adeguò di conseguenza.

Sul piano sociale, la chiave di tutto fu il prepensionamento. Riguardò i poligrafici anche se, con lungimiranza, fu lasciata la porta aperta per i giornalisti. Per i poligrafici, categoria contrattuale che comprende operai e impiegati amministrativi, fu una specie di tombola. Molti erano entrati nel mondo del lavoro subito dopo le medie inferiori, a 14, 15 anni. La legge regalava 5 anni di contributi, per arrivare a 35, a chi ne avesse almeno 30 versati. Fate due righe di conto e vedrete che ti ritrovavi in pensione a meno di 50 anni, come se avessi lavorato per altri 5, con l’aggiunta della integrazione di un fondo pensionistico speciale, il fondo intitolato alla memoria di Fiorenzo Casella, leader della Fieg negli anni ’60. Ora il fondo è in odor di crisi profonda, ma non si deve dimenticare il ruolo svolto né il confronto con gli americani. All’epoca, appena firmati gli accordi sindacali, dei lavoratori restava solo la nuvoletta. Finivano per prendere, fra Inps e Casella, più dello stipendio con straordinari e festività.

Solo i tipografi della Stec di Roma, dove si produceva Repubblica, scioperarono ben 19 giorni per difendere il principio del no. Poi si convinsero anche loro che era un affare. Il primo a firmare, prendere i soldi e andarsene in prepensionamento fu il leader della Cgil che aveva guidato la rivolta.

Di composizione a freddo, cioè di preparazione della matrice di stampa dei giornali non con il piombo ma con l’ausilio di computer si cominciò a parlare negli anni ’60. In Italia aprì la strada il Messaggero Veneto di Udine, guidato da Vittorino Meloni. Fu la prima visita che mi fece fare Giovannini, nel 1974, appena iniziai a lavorare per lui. Ma quello, il Friuli pre terremoto, era un altro mondo.

Appena approvata la legge 416, ne feci buon uso alla Stampa, il primo dei grandi giornali a cambiare tecnologia di composizione. Molto lavoro era stato fatto dal mio predecessore. Fu un lavoro complicato. Convinsi gli operai, ma gli argomenti erano forti, come ho scritto sopra. Per i giornalisti, che negli anni seguenti avrebbero partecipato, in termini di organici e stipendi, alla divisione delle spoglie dei poligrafici, convincerli che il computer sarebbe stata la loro salvezza fu un po’ più complicato. E se non convincevi i giornalisti, mandar via i tipografi non serviva a nulla. Fondamentale fu il contributo di Pierangelo Coscia, caporedattore della Stampa e sostenitore del nuovo corso. Alla Stampa il vento della rivoluzione in quegli anni soffiava forte, la Fiat era il nemico numero uno. Il sindaco comunista di Torino Diego Novelli contava in redazione più di Padre Pio. Sergio Devecchi, cronista sindacale ancora in servizio, doveva piegarsi sotto la scrivania per parlare con l’Ufficio stampa della Fiar senza essere ostracizzato dai suoi colleghi.

Coscia mise a punto un progetto di nuovo layout della redazione più adatto a un laboratorio protetto che a un corpo redazionale. L’azienda comprò l’automobile a tutti. Restava il problema degli accessi via computer alle agenzie di stampa. E se il capo del personale vede sull’Ansa una notizia che può interessare la Fiat e li avverte? mi chiedeva un giornalista che poi a sua volta, la vita è una ruota, ne diventò capo ufficio stampa, dopo aver firmato, 10 anni prima, il manifesto “Vota Pci per una Torino migliore”.

L’azione di Giovannini non si esaurì nella legge. Gli operai avevano paura che ci fosse un eccesso di esuberi e che dopo i prepensionamenti sarebbero venuti i licenziamenti. Giovannini firmò un contratto di lavoro che prevedeva l’eventualità della riduzione dell’orario di lavoro, La clausola fece inferocire Cesare Annibaldi, capo delle relazioni industriali della Fiat. Doveva fronteggiare i metalmeccanici che chiedevano la riduzione dell’orario secondo il dogma lavorare meno per lavorare tutti ma con la stessa paga. Annibaldi incendiò l’ira di Cesare Romiti, che non amava molto Giovannini. Non ci fu processo: Giovannini venne fucilato, virtualmente, sul tamburo e costretto a rinunciare alla carica di presidente, che Agnelli gli aveva lasciato qualche anno prima dopo uno sventato golpe redazionale. Ma questa è un’altra storia.

In quei mesi concitati e caldi del luglio 1982 colloco un esempio della cura affettuosa che Giovannini ha sempre manifestato per i suoi amici. Si era alle strette finali del contratto dei poligrafici. La trattativa era prevista per tutto il fine settimana e mi proponevo di andare da Torino a Roma per dare man forte, anche se non avevo ben chiari i dettagli. Fu la mia salvezza. Giovannini mi distolse dicendomi che nulla di decisivo sarebbe emerso in quel week end e mi dissuase da lasciare Torino. Aveva ben chiaro quello che si prospettava, sapeva che se fossi stato presente o avrei rotto le uova o, più probabilmente, avrei assentito, finendo anche io davanti al plotone di esecuzione.

Degradato sul campo di Torino ma sempre presidente degli editori, Giovannini continuò il suo lavoro alla Fieg e l’intervento a favore dei giornali non si esaurì con la legge 416/81. Venne la legge del 1987. La chiamarono legge Bokassa. I miliardi elargiti dal primo ministro era Bettino Craxi facevano pensare agli scialacqui del dittatore africano. Ma se ci sono ancora tanti giornali oggi in Italia, giusto o non giusto, morale o immorale che fosse, tutto dipende da quelle due leggi lì, quella del 1981 e quella del 1987. Il resto sono pinzillacchere.