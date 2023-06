La vetrina delle nazionali, tra Nations League, qualificazioni europee ed Euro U.21, spinge anche il calciomercato. Con i giocatori a volte un po’ distratti dalle voci e addetti ai lavori e tifosi attenti ad ogni novità o conferma che viene dai campi. In attesa che si cominci a fare sul serio dall’1 luglio, il Napoli ha fatto la sua prima mossa e ha esercitato l’opzione di acquisto a titolo definitivo di Giovanni SIMEONE dal Verona, offrendo alla punta un triennale con opzione fino al 2027.

Calciomercato, Kim verso l’addio al Napoli

Se il nodo panchina è risolto per i campioni d’Italia con l’arrivo di Rudi Garcia, sembra invece possibile che uno dei punti fermi nella squadra di Spalletti, il coreano KIM, cambi aria, dato che il forte centrale è nel mirino del Bayern Monaco, pronto a versare al club di De Laurentiis la clausola rescissoria da 70 milioni se dovesse convincere il giocatore.

E l’Inter?

L’Inter resta impegnata nella trattativa col Chelsea per un possibile scambio tra il portiere ONANA e la coppia LUKAKU-KOULIBALY. La questione è stata al centro di un incontro a Londra tra i dirigenti nerazzurri e quelli dei Blues, che però aspettano anche gli input del nuovo tecnico, Mauricio Pochettino. Dalla Spagna, si vocifera di un forte interesse per LAUTARO MARTINEZ da parte del Real Madrid, che ha presentato in pompa magna il 19enne BELLINGHAM, preso in Germania per oltre cento milioni. Sul fronte interno, il club nerazzurro mantiene la barra dritta su Davide FRATTESI, il centrocampista destinato ora a lasciare il Sassuolo ma che ha anche la Juventus e la Roma di Mourinho – favorita peraltro da uno ‘sconto’ del 30% sul cartellino – come pretendenti.

Le altre trattative

Il delicato equilibrio economico dei giallorossi rende però difficili i movimenti in mancanza di una cessione di peso, che potrebbe riguardare IBANEZ. Il brasiliano interessa in Premier, da dove Pinto spera di portare nella capitale Gianluca SCAMACCA per coprire il ruolo dell’infortunato Abraham. In casa bianconera, un nome che si fa con insistenza è quello di Nicolò ZANIOLO, che con Frattesi sta condividendo l’esperienza in Nations League insieme con capitan Bonucci, deciso nel definirli “da Juve”, ma da qui a vederli nella prossima stagione alla Continassa ce ne corre. Al Milan si guarda in casa Lazio, sia per il 19enne Luka ROMERO, che è in scadenza di contratto e potrebbe coprire la partenza di Brahim Diaz, ma soprattutto per arrivare ad un big come MILINKOVIC-SAVIC. Il serbo è però anche un obiettivo per l’Inter e potrebbe profilarsi quindi un altro derby.