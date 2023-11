Bonus Inps di 550 euro per lavoratori part time: come funziona, come fare domanda, quali sono i requisiti

Dal 13 novembre al 15 dicembre 2023 si può presentare all’Inps la domanda di bonus, sono 550 euro, per i lavoratori in part time verticale con sospensione ciclica dell’attività di almeno un mese continuativo.

Ma di chi si tratta? Il bonus, spiega l’Inps, riguarda i “lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale”. “Il rapporto- si legge – deve prevedere periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa”.

Bonus Inps di 550 euro, quali sono i requisiti? Come si presenta la domanda?

Il lavoratore che fa la richiesta dell’indennità non deve essere percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI). Né titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Un altro requisito è che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente.

La domanda per l’indennità 2023 (per i contratti del 2022) va presentata all’Inps esclusivamente in via telematica. Per farlo bisogna utilizzare i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul sito web dell’Istituto.

Altri dettagli: il bonus non concorre alla formazione del reddito, è cumulabile con la pensione di invalidità e può essere riconosciuto solo una volta a ciascun lavoratore.

C’è un budget: il limite di spesa complessivo previsto infatti è pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023