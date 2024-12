Uomini e Donne spoiler: Martina corre a riprendere Ciro e il pubblico si spacca a metà. La tronista è stata travolta dalle critiche.

Non si può di certo dire che i telespettatori di Uomini e Donne si stiano annoiando seguendo le vicende della bella Martina e dei suoi corteggiatori. Il percorso dell’ex concorrente di Temptation Island negli studi Elios sta facendo discutere, ingenerando molte polemiche via social.

Sin dal suo primo giorno sul trono rosso, infatti, ha spaccato l’opinione del pubblico a metà, c’è chi la sostiene e la supporta quotidianamente e, chi invece, non esita a puntarle il dito contro. Stando a quanto sostengono i detrattori della giovane infatti, sarebbe ad Uomini e Donne soltanto perché in cerca di popolarità e di successo.

Uomini e Donne, spoiler: Martina va da Ciro a Napoli, cosa è successo

Ritengono infatti che Martina voglia intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo e, che si stia servendo della possibilità che le ha concesso Maria De Filippi, al fine di incrementare il numero dei suoi seguaci sui social, per poter poi lavorare come influencer o nel mondo della televisione.

Accuse che vengono sistematicamente smentite dai suoi fan che sostengono sia, in realtà, emotivamente coinvolta dai suoi corteggiatori. Proprio di recente, è divampata una polemica a tal riguardo, il popolo dei social si è spaccato a metà quando ha saputo che la tronista è andata a riprendere Ciro dopo che, nel corso dell’ultima registrazione del talk, il corteggiatore partenopeo aveva scelto di abbandonare lo studio.

A lanciare l’indiscrezione bomba è stato Lorenzo Pugnaloni che ha pubblicato alcune segnalazioni che gli sono arrivate sui social. Alcuni fan di Torre Annunziata infatti hanno pizzicato Ciro e Martina insieme, in esterna. In men che non si dica è divampata una discussione sulle varie pagine dedicate al programma, infatti c’è chi ritiene che Martina abbia agito in modo strategico e soltanto al fine di prolungare la sua permanenza nello studio di Canale 5.

Stando a quanto è trapelato di recente, tra i due c’è stato un riavvicinamento. Sembrerebbe infatti che la tronista timorosa di poter perdere il corteggiatore napoletano, si sia recata nel paese in cui vive. Gli ha fatto una sorpresa ed hanno trascorso del tempo insieme, alcuni fan li hanno visti parlare ed hanno inoltrato le segnalazioni agli esperti di gossip sui social.

Come accennato già in precedenza, è divampata una discussione social. Davvero Martina, così come sostengono gli haters, si è recata da Ciro solo per tenere in vita il suo trono? Lo escludono i fan della tronista, i quali sono certi che sia realmente interessata a lui.