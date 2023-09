Dal 1 ottobre trimestre contro il caro spesa, sconti nei supermercati e nei discount

Sarà firmato il 28 settembre il patto sul trimestre anti inflazione, che prevede di offrire dal 1 ottobre al 31 dicembre sconti o prezzi calmierati sul carrello della spesa.

Trimestre contro il caro spesa, il patto per sconti nei supermercati

Si tratta di un patto per sostenere le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti, ad affrontare i rincari. L’idea sarebbe quella di apporre appunto un “bollino di Stato” sopra ai prodotti che aderiscono a questo regime: non solamente di tipo alimentare, ma anche per l’infanzia e la cura della persona. Secondo Assoutenti, nei tre mesi in cui sarà attivo questo accordo potrebbe far risparmiare in media circa 150 euro alle famiglie.

In questo patto non ci saranno investimenti pubblici né la definizione di modalità con cui offrire questi prezzi scontati, in quanto è previsto un generico impegno da parte delle imprese a mantenere i prezzi contenuti. Al momento, aderiscono Barilla, Lavazza, Mutti, Nestlè, Ferrerro. A inizio della prossima settimana le aziende produttrici che vorranno aderire riceveranno le linee guida e il modulo da inviare al Mimit.

Le parole del Ministro Urso

“Con il paniere calmierato siamo convinti di poter dare un definitivo colpo allʼinflazione riconducendola a livelli naturali. Proprio ieri secondo i dati Ocse, l’inflazione in Italia nell’ultimo mese scende dal 7,6% al 6,4%, con un calo di 1,2 punti percentuali, maggiore a quello registrato nell’area Ocse dove l’indice dei prezzi al consumo si è ridotto in media dello 0,8%. Un trend consolidato proprio grazie all’effetto del costante monitoraggio dei prezzi effettuato dal Mimit, con i nuovi poteri conferiti dal decreto trasparenza di gennaio, e anche all’impegno già in atto della filiera della distribuzione e del commercio, che in questi mesi ha svolto un ruolo importante nel contenimento dei prezzi e nella tutela del potere di acquisto delle famiglie. Un contributo centrale in questo processo lo svolgono anche le associazioni dei consumatori, con cui condividiamo un percorso virtuoso nell’affrontare questa sfida” ha dichiarato il ministro Urso.