Cosa è successo davvero tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia? C’è stato un litigio furioso, i motivi sono stati svelati.

La conduttrice più amata dagli italiani e il timoniere di uno dei programmi più seguiti di Canale 5 hanno discusso pesantemente. Trattasi di un alterco che ha lasciato di stucco gli italiani, nessuno infatti avrebbe mai immaginato che potessero discutere così animatamente.

Sebbene, infatti, siano ambedue persone rispettose e legate da un rapporto fondato sulla stima e sulla considerazione reciproca, si sono scontrati. Il pubblico è rimasto letteralmente attonito e, non ha potuto fare a meno di commentare ciò che è accaduto.

Perchè Maria De Filippi e Filippo Bisciglia hanno discusso

L’episodio che li vede protagonisti risale al 2019, quando nel corso della puntata Amici Celebrities, la De Filippi e Bisciglia hanno avuto un acceso battibecco. Nel corso della puntata, la conduttrice lo ha invitato a chiarire la sua posizione, poiché Filippo in settimana aveva insinuato che le sue esibizioni durassero meno rispetto a quelle degli altri concorrenti.

La timoniera ha dunque mandato in onda una breve clip nella quale Bisciglia si sfogava e, a seguire hanno poi avuto uno scambio di vedute su quanto aveva dichiarato. È arrivata la ramanzina della conduttrice e, Filippo si è mostrato evidentemente amareggiato.

La conduttrice si è rivolta verso Bisciglia e gli ha detto: «Filippo se tu accusi la produzione, accusi trecento persone e sinceramente anche se ti voglio bene, io difendo le persone che lavorano con me», lui, evidentemente sorpreso ha risposto ironicamente, con un laconico: «si si vabbè, grazie».

La De Filippi, a questo punto non ha retto e gli ha detto ciò che pensava al riguardo delle sue dichiarazioni, senza mezzi termini. :«Ma grazie di che? Se dici che la gara è falsata secondo te devo stare zitta e dire Filippo hai ragione tu perchè ti voglio bene? Guarda che davvero litighiamo davanti a tutti​». Il clima si è dunque acceso e, i presenti in studio sono rimasti di stucco dinanzi alla scena.

Tuttavia, si è trattato di un episodio unico nel suo genere che, non ha incrinato il loro forte rapporto di amicizia. Nella puntata immediatamente successiva, infatti, Filippo ha deciso di chiedere scusa alla conduttrice, stupendola con un gesto galante, dedicandole una canzone.

Un modo simpatico ed irriverente per smorzare la tensione e per mettere a tacere tutti i pettegolezzi circa la loro presunta ostilità. I due sono infatti legati da un forte sentimento amicale e, la discussione non ha messo in crisi il loro rapporto.