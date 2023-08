L’amore supera tutti i confini, sia quelli geografici, sia quelli politici. Fa discutere in questi giorni una foto che mostra Alessia Ambrosi, deputata veronese di Fratelli d’Italia, che al mare bacia Georg Dornauer, il vicegovernatore austriaco del Tirolo. Niente di strano se non fosse che Dornauer è socialdemocratico: schieramento quindi opposto a quello della Ambrosi.

Alessia Ambrosi (Fratelli d’Italia) bacia il “suo” Georg, leader austriaco dem

Lei, con un passato nella Lega, è di Negrar di Valpolicella in provincia di Verona. Lui è invece un membro in vista dei socialdemocratici austriaci. Amarsi quando si è agli antipodi non è più un tabu: la loro storia d’amore viaggiava a “fari spenti” prima di emergere dopo che su Instagram è spuntata una foto in cui i due si baciano in riva al mare. Prima erano stati intercettati solo alla festa per il centenario dell’hotel Quellenhof, poi in una serata dedicata all’Arena di Verona.

Ambrosi: “Chi ci critica è un cavernicolo”

La relazione che ha subito catturato l’attenzione dei principali tabloid austriaci, Heute e Kronen Zeitung. Dornauer sarebbe stato anche criticato vista la provenienza politica della Ambrosi. In Italia, è stata lei stessa ad ammettere la relazione sui giornali, consapevole delle attenzioni mediatiche che una relazione simile può portare.

La deputata di Fratelli d’Italia ha pubblicato un lungo messaggio su X, nel quale ha rivendicato la scelta di pubblicare le foto: “Ho letto, con attenzione, la ridda di posizioni sulla foto in spiaggia in cui io e il mio fidanzato ci baciamo. Ringrazio per le tantissime manifestazioni pubbliche e private di affetto, simpatia e sostegno; prendo anche ovviamente atto di come, nel 2023, ancora incredibilmente persista una componente post-cavernicolare, sia pure sempre più minoritaria, la quale trova da eccepire sul fatto che una politica possa avere un privato e magari (perché no?) esserne fiera e non sentirsi obbligata a nasconderlo”.

“E’ bello essere innamorati e baciarsi sulla spiaggia”

“Se qualcuno lo avesse purtroppo dimenticato, ricordo a tutti che è bello essere innamorati e baciarsi sulla spiaggia, ovviamente non mancando di rispetto a nessuno. Il male, se proprio del male si vuol trovare in questa immagine, è come sempre solo negli occhi di chi lo vede. Ps. Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente zia Marina per il bellissimo costume che ha cucito a mano per me!», conclude.

Anche Georg Dornauer ha commentato la notizia. Al Tiroler Tageszeitung, in modo sobrio ha detto: “Queste foto delle nostre vacanze sono apparse contro la mia volontà, soprattutto perché continuo a pensarla come prima: la politica è politica e il privato è privato”.