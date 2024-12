A Grosseto, in piazza Danti, sabato si svolgerà la protesta del Pecorino toscano Dop. Protesta organizzata dalla Coldiretti locale per “sensibilizzare le istituzioni ed i consumatori sull’emergenza predazioni che sta contribuendo alla chiusura delle stalle e all’abbandono delle campagne”. E in piazza si leggeranno slogan come: “Mangiateli oggi perché domani chissà!”, oppure “Senza pecore niente latte, senza latte niente pecorino”.

La nota di Coldiretti

Un dramma, spiega Coldiretti in una nota, “che investe non solo la pastorizia locale ma una filiera, quella lattiero casearia, che in pochi anni ha visto ridursi di un quinto i quantitativi di latte conferiti e lavorati con pesanti ripercussioni sulla produzione di formaggi Made in Maremma. Allevatori e casari saranno insieme, fianco a fianco, per far degustare ai cittadini e turisti le eccellenze casearie locali ma anche per raccontare le tante difficoltà che stanno vivendo con le predazioni che, di questo passo, rischiano seriamente di far sparire mestieri e tradizioni millenarie da un territorio che da sempre vive di pastorizia. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con i caseifici di Manciano e di Sorano”.