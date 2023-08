Fabrizio Corona avrebbe chiesto la mano del chirurgo sardo Giacomo Urtis con quest’ultimo avrebbe detto di sì. Lo scoop dell’estate lo pubblica Dagospia e arriva da Porto Cervo: il matrimonio tra i due sarebbe già in agenda per il prossimo anno con Urtis che spiega: “Io sono innamorato. Spero che lui non lo faccia per business”.

Fabrizio Corona sposa Giacomo Urtis?

Dagospia ha annunciato lo scoop con queste parole: “Ci giunge notizia di un prossimo evento che destabilizzerà ancor di più le cellule cerebrali del generale Vannacci”. Il riferimento, ironico, è al libro del generale “Il mondo al contrario” in cui c’è una parte dedicata ai gay che vengono giudicati come persone “non normali”.

Il video insieme in sella di una moto

Il chirurgo dei vip ha mandato anche un video in cui i due viaggiano insieme su una moto.

Urtis ha 45 anni, Corona 49. Già in passato si era parlato di un presunto flirt tra i due. Urtis ha raccontato di essere stato “invaghito” dall’ex re dei paparazzi già in passato. Sulla presunta relazione attuale non si sa se i due abbiano consumato o meno. Il chirurgo ha soltanto aggiunto che “assaggi ne ho dati a tutti in passato”.