Sabrina Salerno, seno rifatto? Lei posta la perizia che smentisce la fake news

Sabrina Salerno ha messo fine alla “fake news che mi perseguita da più di 30 anni” sul presunto seno rifatto. E per provarlo la showgirl 55enne, posta su Instagram la perizia (che aveva annunciato già nel 2021) di un chirurgo plastico che lo certifica.

Sabrina Salerno posta referto sul seno

“La Salerno Sabrina giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie. Storia Clinica: la paziente non riferisce alcun intervento chirurgico al seno. E’ in follow up mamografico ed ecografico da circa 20 anni. Ultima mammografia il 09.06.2022: negativa. Esame Obiettivo: mammelle simmetriche con complesso areola capezzolo normoconformato, non secrezioni. Seno morbido, senza masse palpabili. Non linfoadenopatie ascellari. Non cicatrici chirurgiche. Conclusioni: la storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi)”.

“Spero, con questo documento, di aver messo la parola fine a una fake news che mi perseguita da più di 30 anni”, conclude Sabrina Salerno postando una carrellata di foto oltre al certificato medico.

Le voci sulla chirurgia plastica

Già un paio di anni fa, durante un’intervista a Radio Deejay, Sabrina Salerno aveva smentito le voci sul seno rifatto e si era detta orgogliosa della sua forma fisica. “Sono felice di essere arrivata a questa bella, meravigliosa età, così in forma, fisicata. Mi dicevano che ero rifattissima a 20 anni, figurati a 53 anni. Sono i famosi invidiosi… Io da quando ho 20 anni mi sento dire che sono rifatta da capo a piedi. Se c’è una cosa che ho naturale al mille per mille è il seno”.