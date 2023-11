Taylor Swift ha un nuovo amore, Travis Kelce, campione di football americano, giocatore del Kansas City Chiefs che, ha descritto la sua nuova vita da quando ha reso pubblica la sua relazione con la diva.

In una intervista al magazine del Wall Street journal che gli dedicherà la copertina, Travis Kelce ha detto: mi sto adattando a un nuovo livello di vita.

Kelce, 34 anni, era già una stella nel suo campo, ma uscire con una superstar internazionale comporta un livello di attenzione da parte dei media completamente nuovo.

Durante l’intervista, l’atleta ha ammesso di non avere intenzione di sottrarsi al “controllo” e che è arrivato a vivere la sua vita sotto un microscopio più grande. E ci sono stati molti nuovi controlli, con i paparazzi che ora si mettono in fila nel suo quartiere, un tempo tranquillo, di Kansas City.

Tuttavia, Kelce ha detto di essere pronto a gestire i riflettori aggiuntivi. “Ovviamente non sono mai uscito con nessuno con quel tipo di aura intorno a sè… non ho mai avuto a che fare con questo”, ha detto Kelce.

“Ma allo stesso tempo, non sto scappando da niente di tutto ciò… L’esame accurato che riceve, quanto ha una lente d’ingrandimento su di lei, ogni singolo giorno, i paparazzi fuori casa sua, fuori da ogni ristorante in cui va”, dopo ogni volo da cui scende, lei vive e si gode la vita.

Ha notato che Swift gestisce la sua fama molto bene. “Quando si comporta così è meglio che non sia io quello che si comporta in modo strano.” Kelce ha scherzato dicendo che in realtà sono i suoi amici e la sua famiglia ad essere più nervosi di lui per la sua storia d’amore in erba.

Kelce ha definito Swift “esilarante” e “un genio”, e ha anche rivelato che lui e la superstar del pop condividono una visione simile sulla famiglia e sul lavoro.

“Tutti sanno che sono un ragazzo di famiglia”, ha detto.

“La sua squadra è la sua famiglia. La sua famiglia fa un sacco di cose in termini di tour, marketing, presenza, quindi penso che anche lei abbia molti di questi valori, il che è proprio nella mia direzione. E per quanto riguarda la sua famiglia, sua madre, Donna Kelce, è una fan di Swift.