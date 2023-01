Bbcontest e i mercatini di Natale: i vincitori del contest fotografico e i prossimi appuntamenti

Anche sotto le festività natalizie Bbcontest sì è dato da fare con i concorsi fotografici. Il contest de “I mercatini di Natale” è stato l’emblema di riferimento di quest’ultimo periodo ricco di premi in palio a base di sublimi prodotti tipici. Si sono distinti per le loro foto i concorrenti di Bolzano, Greccio e Salerno che hanno concorso fino al primo dell’anno e da ultimo a conclusione del periodo con l’Epifania a Catania. I soggetti fotografati in questione sono stati i luoghi, i prodotti della filiera alimentare e le strutture. La giuria di Bbcontest ha prevalentemente dato importanza ai luoghi come le piazze, le strade, gli scorci e le aggregazioni sociali che in questi ultimi anni erano un po’ mancati.

I mercatini di Natale che vendono artigianato, prodotti tipici del paese e gadget legati all’atmosfera natalizia hanno ispirato e dato profondo slancio ai fotografi che si sono dilettati a questo tipo di avventura. A supporto dei mercatini spesso vengono organizzati concerti di Natale, mostre e spettacoli che portano un’aria festosa all’evento. Grazie ai vincitori, i mercatini di Natale sono stati un’esperienza unica per intere famiglie che hanno dato loro immancabili sorprese e preziosi ricordi. Anche quest’anno si conclude così quest’esperienza di festa e tradizione da Nord a Sud nessuno escluso. Adesso quale sarà il prossimo contest da seguire? Non rimane che attendere le nuove proposte di Bbcontest.