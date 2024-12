Anche quest’anno torna Deliveroo 100, l’annuale report della piattaforma di food delivery che racconta i trend gastronomici globali attraverso i piatti più ordinati. Dal cioccolato alle poke bowl, passando per classici come le alette di pollo e creazioni più insolite, la classifica del 2024 offre uno spaccato curioso del nostro rapporto con il cibo da asporto. Non mancano le sorprese, tra cui l’assenza della pizza nella top 10 globale e l’inclusione di piatti sempre più influenzati dai social media.

Il podio globale

In vetta alla classifica troviamo il dessert mediorientale rivisitato “Cannot Get Knafeh of It” di Fix Dessert Chocolatier, disponibile a Dubai. Questo dolce ispirato al tradizionale knafeh ha spopolato su TikTok, raccogliendo oltre 90 milioni di visualizzazioni.

Seguono le 8 Pieces Boneless di Wingstop, un classico di Londra, e un piatto italiano: la poke bowl componibile di Poké House a Milano. La possibilità di personalizzare il proprio pasto scegliendo riso, proteine, salse e topping sembra aver conquistato i consumatori, ponendo l’Italia sul podio per la prima volta.

La Top 10 globale di Deliveroo 2024

Cannot Get Knafeh of It (Fix Dessert Chocolatier, Dubai, UAE)

8 Pieces Boneless (Wingstop, Londra, Regno Unito)

Crea la tua Poké (Poké House, Milano, Italia)

Saucisse au couteau purée, jus réduit (Bouillon Service, Parigi, Francia)

Combo di spaghetti in brodo (TamJai Yunnan Mixian, Hong Kong)

Pasta Basta Bocco (Bocco, Gand, Belgio)

Spice Bag Meal Deal (Xian Street Food, Dublino, Irlanda)

SP Caesar (The Salad Project, Londra, Regno Unito)

Costruisci la tua insalatiera (The Daily Cut, Singapore)

Seiz’a Caesar + Blackened Chicken (atis, Londra, Regno Unito)

La classifica italiana

La Top 10 Italiana conferma l’amore per piatti componibili e classici intramontabili. Al primo posto c’è la poke bowl di Poké House, seguita dal Gran Crispy McBacon di McDonald’s. Sul podio troviamo anche la piadina componibile di La Piadineria di Milano. Non manca la celebre schiacciata de All’Antico Vinaio, fenomeno virale sui social. La pizza, grande protagonista della gastronomia italiana, occupa tre posizioni, dal settimo al decimo posto, dimostrando di essere ancora una certezza nel cuore degli italiani.

Top 10 Italia Deliveroo 2024: