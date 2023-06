Del cavatappi si può fare a meno: ecco come aprire una bottiglia di vino senza cavatappi

Esiste un metodo semplice per aprire una bottiglia di vino anche quando non si ha un cavatappi.

Lo ha scoperto e divulgato online @ty.ree.suh in un TikTok virale che è stato visualizzato oltre un milione di volte.

Pochi minuti e due strumenti presenti in tutte le case: un coltello e una forchetta. È sufficiente infilare il coltello nel tappo di sughero, usare la forchetta per tenerlo fermo e poi girare quest’ultima in tondo sino a che il tappo sarà fuoriuscito dalla bottiglia.

Nella clip su TikTok l’amante del vino che l’ha pubblicata ha eseguito in pochi secondi i passaggi dell’operazione.

Sono seguiti migliaia di commenti entusiasti e qualcuno ha chiesto anche se si poteva usare un accendino per scaldare la parte superiore del tappo e facilitarne l’uscita.

La risposta è sì ma quella procedura richiede qualche minuto, mentre la prima pochi secondi.

Un utente in particolare ha raccontato come durante la pandemia abbia cercato di aprire una bottiglia usando la chiave dell’auto, un metodo che funziona ma va conosciuto bene. Il risultato è stata una chiave piegata che l’ha costretto a richiederne una nuova al concessionario. Peccato non averlo saputo prima, si legge a chiusura del commento.