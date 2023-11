I numeri del gioco online a Settembre 2023

L’Italia ha un primato: è sicuramente uno degli stati europei dove il gioco è più radicato; non solo in sale fisiche ma anche online è sempre più diffusa questa tradizione. Ma come sta andando il settore e quali sono i dati dell’ultimo trimestre? Attualmente possiamo permetterci di osservare i dati divulgati da ADM riguardo i Casinò Italiani per il mese di settembre appena trascorso.

Secondo quanto riportato da Casinò Italiani, i dati del settore non conoscono crisi e registrano un segno positivo importante: i dati coincidono con quelli forniti dall’ADM e riguardano il mese di settembre 2023. Il settore ha chiuso i numeri del mese con un aumento del 19,3% e registrando una spesa di 197 milioni di euro. Confrontando il periodo con lo stesso mese del 2022, notiamo un aumento importante rispetto ai 165 milioni dell’anno precedente.

Settembre 2023: i dati registrano floridità del settore

Il settore gaming sembra non risentire della crisi, anzi. Confrontando i dati di settembre 2022 con quelli del 2023 non notiamo solo un aumento delle spese e dei guadagni ma anche del numero delle puntate dei giocatori che salgono di 6,8 punti percentuali con oltre 4,7 miliardi di euro investiti.

Quali sono i giochi più amati?

Il podio è capitanato da Lottomatica che ha registrato una crescita del 24,3% anche grazie a marchi come BetFlag e GoldBet. Secondo posto per Sisal che riesce a superare Snai che si colloca al terzo gradino.

Gli unici a registrare prestazioni in negativo sono PokerStars e 888 che rispettivamente chiudono a -15,4% e -12,8%. StarCasinò, Eurobet e Planetwin365 registrano invece una rimonta importante. Vuoi conoscere più dettagli? Per approfondire clicca qui e naviga scoprendo in modo preciso ogni dato che riguarda la statistica del settore.

Perché il gioco online riscuote tanti consensi

Il mondo del gioco online ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni, diventando uno dei settori più dinamici e in espansione dell’economia digitale.

I numeri parlano chiaro: i casinò virtuali e le slot continuano a far registrare cifre da record, grazie a una serie di fattori che hanno contribuito a rendere questa industria particolarmente attrattiva per un pubblico sempre più ampio.

Uno dei principali motori di questa crescita è l’innovazione tecnologica. Le piattaforme online hanno beneficiato enormemente dallo sviluppo di nuove tecnologie, sia in termini di software che di hardware. I giochi sono ora più accessibili che mai, grazie alla possibilità di giocare su dispositivi mobili come smartphone e tablet: questo ha aperto le porte a un nuovo segmento di giocatori che può accedere in ogni momento e da qualsiasi luogo, eliminando limiti temporali o richieste specifiche di dresscode.

Hanno anche compiuto passi da gigante anche per quanto riguarda l’esperienza di gioco: i game online offrono grafiche in alta definizione, effetti sonori coinvolgenti e temi ispirati a film, serie TV e fumetti popolari ma soprattutto portano l’experience a un nuovo livello, permettendo ai giocatori di interagire con croupier reali in tempo reale. Il plus? Unisce la comodità dell’accesso online con l’emozione del gioco dal vivo, contribuendo notevolmente all’aumento della popolarità delle aree di gioco digital.

Un altro aspetto cruciale che permette di registrare questi numeri è il miglioramento della sicurezza: le moderne tecnologie di crittografia dei dati assicurano che le informazioni personali e finanziarie dei giocatori siano protette. Oltre a tutto ciò, la regolamentazione sempre più stringente ha aumentato la fiducia dei consumatori: le autorità di regolamentazione statali lavorano incessantemente per garantire che gli operatori lavorino in modo equo e responsabile, offrendo ai giocatori la tranquillità necessaria per godersi lo svago senza preoccupazioni.