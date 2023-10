Orsolini Celebra 143 Anni: Offerte Esclusive e Finanziamenti a Tasso Zero

Orsolini Spa, con oltre un secolo di storia alle spalle, rappresenta una vera e propria istituzione nel panorama italiano dell’edilizia e dell’arredamento. Da sempre sinonimo di qualità, innovazione e passione, l’azienda ha saputo crescere e consolidarsi come leader nel settore, espandendo la sua presenza con 36 punti vendita in sei regioni italiane.

L’Imperdibile Promo Anniversario: Sconti e Novità

Ottobre è il mese scelto da Orsolini per celebrare il suo storico anniversario. E come ogni grande occasione, l’azienda ha deciso di festeggiare in grande stile, lanciando una serie di promozioni e iniziative speciali. Per tutto il mese, infatti, sarà possibile beneficiare di sconti fino al 40% su una vasta gamma di prodotti, rendendo questo il momento ideale per chi desidera rinnovare o arredare la propria casa.

La Qualità Made in Italy: Scopri la Selezione di Pavimenti e Rivestimenti

La promozione anniversario di Orsolini non si limita a semplici sconti, ma offre una selezione curata dei migliori pavimenti e rivestimenti disponibili sul mercato. Dall’elegante gres porcellanato effetto legno, passando per l’effetto cemento, pietra e marmo, ogni prodotto è stato scelto per garantire estetica e durabilità. E, come sempre, Orsolini pone un’attenzione particolare alla qualità, proponendo esclusivamente prodotti Made in Italy, simbolo di eccellenza e maestria artigianale. Questa dedizione alla qualità italiana si riflette anche nella scelta dei fornitori e nella formazione continua del personale, assicurando che ogni cliente riceva non solo un prodotto, ma un’esperienza d’acquisto superiore.

Facilità di Acquisto: Finanziamenti a Tasso Zero e Condizioni Vantaggiose

Conoscendo le esigenze dei suoi clienti, Orsolini ha deciso di offrire condizioni d’acquisto particolarmente vantaggiose. Per tutto il mese di ottobre, infatti, sarà possibile usufruire di un finanziamento a tasso zero, con la comodità di iniziare a pagare solo dopo 30 giorni e con la possibilità di dilazionare l’importo in un massimo di 25 rate. Una soluzione pensata per rendere l’acquisto ancora più accessibile e conveniente. Questo tipo di finanziamento è stato studiato appositamente per venire incontro alle esigenze di chi, pur desiderando prodotti di alta qualità, cerca flessibilità nei pagamenti. Orsolini, inoltre, offre assistenza durante tutto il processo di acquisto, garantendo trasparenza e supporto in ogni fase.

Come Approfittare delle Offerte: Prenota il Tuo Appuntamento

Le offerte anniversario sono disponibili in tutti gli showroom Orsolini, ma per garantirsi i migliori prodotti al miglior prezzo, è consigliabile prenotare un appuntamento con un consulente direttamente sul sito orsolini.it. Questo permetterà di ricevere una consulenza personalizzata e di poter bloccare le offerte più vantaggiose. Visita ad esempio la sezione arredo bagno di Orsolini e prenota il tuo appuntamento. Ma attenzione: le promozioni sono valide solo fino al 31 ottobre, quindi è bene affrettarsi!

Il 143° anniversario di Orsolini rappresenta una magnifica occasione per tutti coloro che desiderano qualità, stile e convenienza. Un evento che celebra la storia e la tradizione di un’azienda che, da sempre, pone al centro le esigenze dei suoi clienti, offrendo soluzioni all’avanguardia e prodotti di alta gamma. Non perdere questa opportunità unica: visita Orsolini e lasciati conquistare dalle incredibili offerte anniversario!