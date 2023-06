Atletica, Golden Gala di Firenze (2 giugno, dalle 18.30), Tamberi e Ceccarelli sotto i riflettori, dove in tv

Atletica, i migliori del mondo si sfidano al “Golden Gala Pietro Mennea” di Firenze (venerdì 2 giugno, stadio Ridolfi, inizio 18.30).

L’evento sportivo è la terza tappa della “Diamond League” di atletica leggera 2023, serie di meeting con 32 discipline (16 maschili + 16 femminili)), iniziato il 5 maggio a Doha e proseguito il 28 a Rabat; finali ad Eugene, nell’Oregon, il 16-17 settembre .

A Firenze sono presenti 15 campioni olimpionici e 31 campioni del mondo, in carica o in carriera. Il Circus, dopo Firenze, si sposterà a Parigi (9), Oslo (15), Losanna (30). Al Ridolfi non ci sarà Marcel Jacobs, come ricordato, afflitto da una fastidiosa sciatalgia. Ma il cast stellare garantisce un grande spettacolo.

IN GARA ANCHE 26 AZZURRI

Attenzione particolare per gli atleti toscani come Larissa Iapichino, Leonardo Fabbri. O la rivelazione dell’anno Samuele Ceccarelli, 23 anni, neo campione d’Europa dei 60 indoor con 6”48 dopo il 6”47 registrato in semifinale ad Istanbul il 4 marzo.

In precedenza ad Ancona (19 febbraio) aveva registrato un promettente 6”54. In entrambe le occasioni ha battuto Jacobs. Al Golden Gala di Firenze si misurerà con i big della velocità Mondiale.

Occhi puntati anche su Gimbo Tamberi, oro alle Olimpiadi di Tokyo (2,37 nel salto in alto), sul mezzofondista Crippa (primatista italiano anche nella mezza maratona in 2h08’57”) e sulla ostacolista, ligure di Albenga, Luminosa Bogliolo, primatista italiana nei 100 metri ostacoli in 12”75, risultato ottenuto nelle semifinali a Tokyo (2021).

Osservati speciali Tortu e Desalu nei 200, Roberta Bruni (asta), Paolo Dal Molin e Lorenzo Perini (ostacoli).

ATLETICA, PARATA DI STELLE MONDIALI

Sono molte le stelle in pista. L’elenco è corposo. Due in particolare gli atleti più attesi nei 100: Fred Kerley, campione del mondo( 9”88 a Yokohama, 9”94 a Rabat) e il Kenyano Ferdinand Omanyala, primatista mondiale stagionale con 9”84 registrato al Meeting di Nairobi poche settimane fa.

Ma occhio anche al sudafricano Akami Simbine, trionfatore a Roma 2020 e Firenze 2021 e al giamaicano Blake oltre agli statunitensi Bromell,Bracy e l’astro nascente dello sprint Erriyon Knighton. In campo femminile è molto attesa la nuova regina dei 400 ostacoli, l’olandese Femke Bol, 23 anni. E tutta da seguire è la 100 metri con la britannica Dina Asher-Smith, le statunitensi Aleia Hobbs e Gabby Thomas e l’ivoriana Marie Ta Lou, primatista africana.

DIRETTA TV

Su RaiSport e sui canali Sky Sport. In streaming su Rai Play e Now TV. L’evento inizia alle 18.30 con il lancio del disco donne. I 100 uomini sono previsti alle 21.39. I 100 metri femminili alle 20.44; il salto in alto con Tamberi inizia alle 20.20.