Volley femminile, ha inizio a Ferragosto il percorso azzurro del Campionato europeo di volley femminile. A Verona il primo match con la Romania, ore 20, diretta Rai2 e Sky Sport.

Quindi a Monza con la Svizzera (18 agosto, ore 21) e con la Bulgaria (19 agosto, ore 21). Dopo questi tre primi incontri trasferimento a Torino per gli ultimi due: con la Bosnia-Erzegovina (22 agosto, ore 21) e con la Croazia (23 agosto, ore 22). Cinque partite in nove giorni per ottenere il pass per gli ottavi di finale (che l’Italia giocherebbe a Firenze).

SI GIOCANO IN 4 PAESI GLI EUROPEI DI VOLLEY

Italia, Germania, Belgio, Estonia. Partecipano 24 squadre nazionali. Previsti in totale 76 incontri. Semifinali e finale su giocheranno a Bruxelles (1-3 settembre). Quattro i gironi di qualificazione con sei squadre ciascuno. Accedono agli ottavi le prime quattro classificate di ciascun pool. Per l’Italvollley non dovrebbero esserci problemi, almeno nella prima fase. Poi i pericoli maggiori verranno con ogni probabilità da Serbia, Turchia e Polonia. Ma le azzurre sono pronte a difendere il titolo europeo conquistato in Serbia due anni fa. Pronte a fare il bis.

LE 16 CONVOCATE DAL CT DAVIDE MAZZANTI

C’è in gruppo Paola Egonu, tornata in Nazionale dopo le note polemiche e la fuga (ben remunerata) in Turchia. E c’è naturalmente la capitana Myriam Sylla, 26 anni, nata a Palermo da genitori ivoriani, schiacciatrice formidabile. Ecco l’intera formazione, ruolo per ruolo.

REGISTE- Francesca Bosio, Alessia Orro,

SCHIACCIATRICI- Alice Degradi, Elena Pietrini, Myriam Silla, Loweh Omoruyii.

OPPOSTE- Sylvia Nwakalor, Paola Egonu, Katerina Antropova.

CENTRALI- Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini.

LIBERI- Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale.

ALBO D’ORO DAL 1995

Olanda (1995), Russia (1997-1999-2001), Polonia (2003-2005), Italia (2007-2009), Serbia (2011), Russia (2013-2015), Serbia (2017-2019), Italia (2021).