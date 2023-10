Torna sulle strade legnanesi la Coppa Bernocchi, classica d’autunno, atto secondo del Trittico Lombardo (lunedì 2 ottobre). Corsa prestigiosa del ciclismo italiano fondata oltre un secolo fa (1919), edizioni n.104. Partenza e arrivo a Legnano , Alto Milanese, città teatro di una storica battaglia: la Lega lombarda contro il Barbarossa, imperatore dei Romani e re d’Italia, sconfitto dai Comuni (1176).

Corsa dunque importante per la tradizione lombarda e per il ciclismo internazionale. Lo certifica l’albo d’oro con i trion di grandi campioni come Van Looy (1957, 1958) e più recentemente Remco Evenepoel (2021). Ma tutti i più : nome? Fausto Coppi, Motta, Saronni, Adorni, Gimondi, Bitossi,. Moser, Colbrelli, Nibali, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo.

Coppa Bernocchi percorso per velocisti

Partenza ufficiale da Parapiago (ore 11) per arrivare al traguardo di Legnano dopo 186,6 km. Primi 43 km. in linea senza particolari difficoltà ma su una strada che tirerà leggermente ma costantemente all’insù. Il fulcro della corsa sarà però l’ormai classico circuito della Valle Olona, un anello di 17 km. che verrà percorso per 7 volte. 2 le asperità da affrontare nel circuito che faranno inevitabilmente selezione.

Prima il breve strappo di San Pancrazio (600m. Intorno all’8%) poi soprattutto il Piccolo Stelvio, salita di 1700 m. con una pendenza media del 7,1% che culminerà sulla rampa ribattezzata “ Caramamma”, dove si toccherà anche il 14%. Terminate le 7 tornate mancheranno 26km. al traguardo. Arrivo in Viale Tonelli a Legnano con 2 curve a 90 gradi verso destra negli ultimi 2 km.

Starlist sontuosa

SIn gara grandi nomi come Alaphilippe, Thibaut Pinot, Van Aert, Hirschi. Tra gli italiani saranno al via Masnada, Bagioli, Vendrame, Conci, Vergalitto, Felline, Bonifazio, Ciccone, Mosca, Cataldo, Formolo, Albanese, Guarnieri. La Jumbo Visma punta su Van Aert, l’Astana su Felline, la Groupama su Pinot, la UAE Emirates sogna il bis con Formolo.

Coppa Bernocchi, dove vederla in tv

La corsa, organizzata dalla Unione Sportiva Legnanese, sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e su Eurosport 1 ( canale 210 di Sky). Diretta streaming anche su Rai Play, Discovery+, Now Tv e DAZN.