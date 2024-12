Momento estremamente complicato per la squadra rossonera e Fonseca usa il pugno di ferro: il calciatore è stato escluso

Paulo Fonseca non arretra di un millimetro. Lo ha detto ed è pronto a farlo: chi non si impegna al 100% non farà parte della squadra, a costo di mandare in campo giocatori di Milan Futuro o della Primavera.

Lo sfogo post Stella Rossa del tecnico rossonero è stato chiaro ed ha ricevuto l’appoggio della società. Carta bianca per Fonseca ed ora qualche big rischia di accomodarsi in panchina e addirittura finire sul mercato. È il momento delle scelte difficili per il Milan, forse anche delle scelte definitive: una di queste riguarda chi fino a qualche settimana fa era considerato uno degli insostituibili della squadra, uno dei calciatori su come puntare per il presente e il futuro.

Per Theo Hernandez però quel tempo sembra essere passato ed ora il francese rischia di finire in panchina questa sera contro il Genoa. Quasi una certezza che il suo nome non figuri tra gli 11 che Fonseca manderà in campo dal primo minuto. Una scelta che il tecnico ha voluto fare per provare a replicare il trattamento che con Leao ha avuto successo: accadrà anche con l’ex Real Madrid?

Difficile a dirlo perché carattere e situazioni sono profondamente diverse, tanto che c’è chi è pronto a scommettere che il terzino andrà via già nel mercato di gennaio.

Milan, Theo Hernandez è un caso: può andare via

Anche se Fonseca ha chiarito che la sua scelta non è una punizione, né una questione personale, il caso Theo Hernandez rischia di lasciare il segno e portare via da Milanello il calciatore.

Anche perché non c’è soltanto il campo ad animare il dibattito intorno all’esterno francese. Il suo nome, infatti, è finito al centro del gossip per le rivelazioni di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi sarebbe già stato denunciato dallo stesso Theo Hernandez, come rivelato dalla compagna Zoe Cristofori sui social.

Un caso che comunque ha minato anche la tranquillità del calciatore che si trova ora in una situazione complicata anche dal punto di vista calcistico. Fonseca ha deciso di lasciarlo fuori contro il Genoa ed ora si attende la reazione di Theo. Sarà quella giusta, riconquistando il Milan, o davvero la rottura è definitiva? Non bisognerà tardare molto per avere la risposta che deciderà anche il futuro del francese. Un futuro, ad oggi, sempre più lontano dal Milan.