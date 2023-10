Domenica azzurra dolceamara. Giornata di emozioni opposte nella Formula Uno e nel Volley, certezze nel tennis, sorprese (positive) nella vela, record nella scherma, svolta dolorosa ma inevitabile dell’Italrugby e Gocciadoro ha sfatato il tabù del Derby ippico di Roma. Vediamo.

Formula Uno

Max Verstappen ha celebrato il suo terzo Mondiale (acquisito matematicamente con la Sprint Race di sabato sera 7 ottobre) vincendo pure il GP domenicale in Qatar. Ancora una volta la Ferrari giù dal podio (Leclerc quinto, due McLaren sul podio). Sainz non è nemmeno partito (crepa nel sebatoio non riparabile prima del via).

Volley

La Nazionale maschile di Fefè De Giorgi, sconfitta dal Brasile (3-2), ha mancato la qualificazione diretta a Parigi 2024. Non ci resta che confidare nel ranking per un ripescaggio alle Olimpiadi. Nella stessa situazione si trova la Nazionale femminile (anch’essa campione del mondo in carica).

Unica consolazione: ritrovata Paola Egonu, 19 punti al debutto in campionato con l’Allianz Milano davanti a Velasco, prossimo ct azzurro. A giorni l’annuncio ufficiale .

Tennis

Vola Sinner (neo n.4 del mondo). Dopo il trionfo di Pechino ha battuto a Shanghai l’argentino Baez, il gaucho di Buenos Aires, conquistando così la vittoria n.20 del 2023 in un Masters 1000.

Vela

Sorpresa: una ragazza di 16 anni – Marta Benussi – al timone del potente veliero Arca ha vinto nel golfo di Trieste la mitica Barcolana, la più affollata regata del mondo (1.773 imbarcazioni).

Scherma

Record azzurro ai mondiali Paralimpici di Terni: 12 medaglie per l’Italia, superata quota 11 di Roma 2017, 4 medaglie in più anche rispetto alla precedente edizione 2019 in Sud Corea.

Ippica

Alessandro Gocciadoro, parmense di Noceto, si è preso per la prima volta il Derby Romano ( m. 2100, euro 800.800).Ha battuto il favoritissimo Expo Wise As. Grande giornata per il “ Cocchiere Giallo “. In carriera ha disputato più di 12.000 corse, guidando oltre 3.000 cavalli. Il driver emiliano in 30 anni di carriera ( in tutte le categorie) ha ottenuto 2910 successi. Ma quello di Roma non sarà facile da dimenticare.

Rugby

Svolta azzurra. Il ciclo del Ct Crowley è davvero finito. La palla ovale passa all’argentino Gonzalo Quesada. Le pesantissime sconfitte con gli All Blacks e la Francia hanno messo a nudo le difficoltà del movimento.