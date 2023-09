Doppietta azzurra alla Vuelta di Spagna: primo Alberto Dainese, secondo Filippo Ganna e quarto Cimolai. La terzultima tappa del Giro di Spagna ha parlato italiano. Se teniamo conto che è andato in fuga Simone Battistella preso solo a 10 km. dal traguardo si ha un quadro complessivo della positiva giornata azzurra. La tappa n.19 (La Baneza-Iscar) di 177,5 km. si è risolta con una gigantesca volata.

Dainese è sbucato negli ultimi 100m. prendendo la ruota di Ganna e superandolo con un guizzo prepotente negli ultimi 10metti. Tappa tutta italiana: Il padovano Alberto Dainese ,25 anni, alfiere del team olandese DSM ha infilato uno sprint da manuale. Risultato importantissimo che corona una stagione positiva. Il velocista padovano ha vinto una tappa anche al Giro. Firmando il secondo successo italiano in questa Vuelta dopo la vittoria di Ganna alla cronometro di Valladolid. Splendido il lavoro del campione Geraint Thomas che ha lavorato, per quattro km, sul filo dei 60/h per lanciare la volata a Pippo. Resta in maglia rossa l’americano Sepp Kuss.

Vuelta di Spagna, la classifica generale

Primo Sepp Kuss, secondo Vingegaard a 17”, terzo Roglic a 1’08”. Tutti e tre della Jumbo Visma. Quarto Ayuso 4’, quinto Landa 4’19”. Evenepoel ,incappato in una giornata no, è scivolato al 13esimo posto a quasi 28’. Comunque la sua presenza in Spagna è stata ugualmente importante perché ha vinto 3 tappe in solitaria. Trionfi che vanno anche pesati. Prima di Remco soltanto 4 corridori alla sua età hanno vinto di più: Saronni, Merckx, Sagan e Maertens. La Vuelta si concluderà domenica 17 a Madrid dopo 3162 km. e 21 tappe.