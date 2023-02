Italia doppio oro agli Europei di ciclismo sulla pista svizzera di Grenchen. Simone Consonni e il quartetto dell’inseguimento (Ganna &. C.) hanno centrato l’impresa. Ma se era pronosticabile l’oro del quartetto, dopo l’oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, è stata francamente una sorpresa il bergamasco Consonni. Bottino dunque meglio del previsto. Ai 2 ori va aggiunto l’argento nell’inseguimento femminile per Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Elisa Balsamo, Martina Alzini.

La gara perfetta di Consonni

Simone Consonni, bergamasco di Ponte San Pietro, vincitore su strada al Saudi Tour (Arabia Saudita) la scorsa settimana, con una gara perfetta ha completato una bacheca sontuosa che già comprendeva l’oro olimpico e il mondiale con il quartetto dell’inseguimento. L’azzurro ha conquistato il successo con una gara senza sbavature che gli ha consentito di tenere a distanza lo spagnolo Torres e il temuto francese Grondin. Consonni non ha solo il merito di aver inaugurato il medagliere italiano: è un po’ suo anche l’oro degli inseguitori.

Super Ganna, decimo oro su pista

Filippo Ganna ha portato in testa al medagliere l’Italia con una prestazione straordinaria. E un tempo magico: 3’47”667 con cui ha piegato la resistenza della Gran Bretagna seconda in 3’48”800. In 18 mesi, dall’agosto 2021 al febbraio 2023, l’Italia della pista è riuscita nel Grande Slam a livello maschile: oro olimpico e oro mondiale nel 2021 e oro Europeo nel 2023. Con quest’ultima impresa super Pippo ha collezionato il suo decimo oro su pista. Serafico al traguardo:” Sono contento per me ma soprattutto per la squadra, siamo arrivati a questi europei con l’intento di dimostrare che eravamo competitivi”.

I tre moschettieri

Il bergamasco Simone Consonni, 28 anni, alfiere del team Cofidis. Il baffo della felicità. Sua e del gruppo azzurro.

Francesco Lamon. Il veneziano di Mirano, 29 anni, è tesserato per il gruppo sportivo Fiamme Azzurre e per la squadra di club Arvedi Cyclilg. È in nazionale dal 2015.

Manlio Moro. Il gigante di Pordenone (cm 190), 21 anni, ha collezionato successi in pista e in strada. Corre per la Zalf-Fior club di Castelfranco Veneto.

Chiusura domenica 12 febbraio

Le 5 giornate elvetiche con 22 eventi si concluderà domenica 12 febbraio sulla pista magica “ Velodrome Suisse”, una pista di 250 metri con una inclinazione del 46% sulle curve. L’appuntamento continentale si concluderà con la finale del Madison uomini e il Keirin uomini e donne.