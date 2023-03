Dybala vuole fare causa alla Juventus: 54 milioni tra mancato rinnovo e manovra stipendi

Paulo Dybala vuole fare causa alla Juventus per il mancato rinnovo e per la manovra stipendi. Se entro aprile la Juve non regolarizzerà la sua posizione, ha detto il suo avvocato Luca Ferrari, si andrà in tribunale.

Dybala vuole fare causa alla Juventus, le parole del legale

I pm di Torino che si occupano dell’inchiesta Prisma sulle “manovre stipendi” della Juventus hanno depositato gli ultimi aggiornamenti sul caso. Tra i faldoni c’è anche l’audizione di Luca Ferrari, l’avvocato di Dybala, sentito in Procura a Torino nelle scorse settimane. I giornali nelle scorse ore hanno pubblicato stralci dell’audizione.

Da questi stralci si legge che, in sintesi, il legale durante i colloqui con i magistrati ha confermato che il suo assistito deve ancora avere più di 3 milioni legati alla seconda manovra stipendi della Juve e chiede anche una cifra per responsabilità precontrattuale del mancato rinnovo. Ovvero la differenza tra l’importo dell’accordo che Dybala aveva trovato con il club bianconero, prima del cambio di programma della Juventus, e il contratto firmato con la Roma. Più o meno cinquanta milioni.