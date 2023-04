Emilia Rossatti, gesto di fair play durante i Campionati Italiani Under 23 di scherma in corso a Vercelli. La Rossatti dell’Accademia Bernardi di Ferrara sta sfidando l’amica Gaia Traditi delle Fiamme Oro Roma. Chi vince si aggiudica il titolo tricolore e un posto sicuro all’Europeo di categoria del prossimo maggio a Budapest.

Emilia Rossatti, gesto di fair play durante i Campionati Italiani Under 23

Siamo alla terza giornata dei Campionati Under 23. Il match è combattuto e Gaia lo conduce sul 12-9. Tutto cambia a pochi secondi dalla fine: la Traditi ha un infortunio pesante proprio mentre indietreggia. La giocatrice appoggia male il piede e frana a terra. Alla ripresa del match, la Traditi si rialza ma è in preda al dolore alla caviglia destra. A questo punto Rossatti potrebbe vincere facile. E invece la ragazza decide di soprendere tutti i presenti non tirando. Il match finisce e lei arriva seconda. Le due ragazze (che sono anche amiche nella vita) si abbracciano. E agli Europei ci andrà la Rossatti.

Decisione condivisa con il suo maestro Riccardo Schiavina

La decisione è stata condivisa con il suo maestro Riccardo Schiavina e viene accolta dal pubblico con una standing ovation. La partita si conclude così con lo stesso punteggio dell’attimo prima dell’infortunio di Gaia. Rossatti guadagna solo l’argento, l’oro va alla Traditi. E sul podio nessun rimpianto. Queste le parole commosse del maestro Riccardo Schiavina: “La scherma è una cosa, ma volersi bene ne è un’altra”.

Clicca qui per vedere il video pubblicato dalla Federazione Italiana Scherma