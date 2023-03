Fa pipì in campo durante la partita e viene espulso. Tutto è avvenuto domenica, 19 marzo, durante la partita Piacenza-Lecco di serie C. Protagonista della vicenda l’attaccante lecchese Cristian Bunino che, durante il riscaldamento, non è proprio riuscita a trattenerla.

Fa pipì in campo e viene espulso, le parole dell’allenatore del Lecco

“Sì, un peccato quell’espulsione. Ma ha fatto la pipì in campo – ha detto sorridendo amaro, nel dopo gara terminata 0-0, il suo allenatore Luciano Foschi -. Non so perché l’abbia fatto, evidentemente gli scappava e non conosceva il regolamento. Io ho protestato con l’arbitro, ma neanche tanto. La regola c’è, è proibito”.

Tutto è avvenuto intorno al 76′: un giocatore lombardo, raccontano le cronache è a terra infortunato e il gioco si ferma. Dopo qualche istante l’arbitro si avvicina a Bunino, che in quel momento si stava riscaldando con i compagni, e lo espelle. Il calciatore, infatti, per qualche secondo si era appartato per fare pipì ma è subito stato notato dal guardalinee e poi dall’arbitro. Conseguenza: cartellino rosso. All’inizio, raccontano sempre le cronache, nessuno aveva più o meno capito nulla. Non avevano capito i tifosi e non avevano capito i suoi compagni di squadra. Poi, piano piano, si è iniziato a capire. Insomma: la prossima volta sarà meglio tornare un attimo negli spogliatoi.