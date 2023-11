La Coppa del mondo di sci torna in Italia (11-12 novembre). Il Circo bianco al debutto sulla Gran Becca

Torna in Italia la Coppa del mondo di sci alpino. Tempo permettendo. Lo speed opening di Zermat-Cervinia è però a rischio. Neve e forte vento preoccupano gli organizzatori. L’anticipo di discesa sulla nuova pista transfrontaliera ,in programma sabato e domenica, tuttavia lascia un certo spazio all’ottimismo. Non va meglio a Levi in Finlandia dove nel weekend si sfidano le slalomiste. Pista chiusa per lavori e addio gare. Addio allo spettacolo che solitamente offre la statunitense Mikaela Shiffrin, 28 anni, 88 vittorie in Coppa del mondo di cui sei proprio nel suo regno finlandese.Ma forse la Shiffrin non è in grado, attualmente, di dare il meglio di sé a causa di una brutta caduta in allenamento che le ha procurato una contusione ossea in torsione al ginocchio sinistro.

Mattia Casse guida l’Italjet

Il piemontese Mattia Casse, 33 anni, alfiere delle Fiamme Oro (Polizia di Stato), tre podi in Coppa del mondo, guida la pattuglia azzurra (10 atleti). Una formazione di tutto rispetto comprendendo atleti di valore come Paris, Alliod, Schieder, Borsotti, Bosca, Zazzeri, Molteni, Franzoni, Innerhofer. Si apre la stagione della velocità su una pista inedita per il Circo bianco. La Gran Becca è infatti una novità assoluta per il Mondiale. Una pista speciale che unisce due Nazioni, la Svizzera e l’Italia, con le località di Zermat e Cervinia. Casse la spiega:”È un tracciato piuttosto lungo, circa due minuti. La velocità c’è, è continua, ma non si percepisce come in altre piste. Mercoledì abbiamo messo gli sci lunghi per la prima volta da settembre. Nessuno di noi era particolarmente performante: quest’anno abbiamo faticato a fare velocità a causa delle cattive condizioni dei ghiacciai. Le prime volte bisogna riprendere un po’ il mestiere “. CALENDARIO La Coppa del mondo ritornerà il 18 novembre. Gli uomini sono impegnati con due slalom in Austria, sulle piste di Gurgi (Tirolo). Le donne sono impegnate in due discese sulla Gran Becca, la pista che si sviluppa tra Zermat (Svizzera) e Breuil-Cervinia (Italia). Occhi puntati sul trio azzurro più forte di sempre: Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino.