L’ex calciatore Florin Raducioiu: “Prima delle partite facevo flebo con un liquido rosa. Non sapevamo cosa stavamo prendendo”

Blitz dice

Trenta anni di latitanza sono la “prova” che non lo volevano prendere. Chi non lo voleva prendere Matteo Messina Denaro? Loro. E chi sono “loro”? Quelli che adesso l’hanno preso? Preso? Mica vero. Ci deve essere stata una trattativa. E trattativa è sinonimo di “inciucio” e imbroglio e sceneggiata per ingannare. Ingannare chi e perché? […]