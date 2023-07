Mondiale di calcio femminile, dove vederlo in tv: orari, date e partite delle Azzurre

In Australia e Nuova Zelanda prende il via la nona edizione del Mondiale di calcio femminile. Per la prima volta nella storia della kermesse iridata, al via ci sono 32 squadre, divise in 8 gironi da 4 squadre. Si parte oggi, 20 luglio, con la gara inaugurale tra Nuova Zelanda e Norvegia per poi terminare il 20 agosto con la finalissima a Sydney all’Australia Stadium. L’Italia di calcio femminile è inserita nel Gruppo G insieme alla temibile Svezia, all’Argentina e al Sudafrica.

Mondiale di calcio femminile, il girone dell’Italia

Le prime due squadre classificate nel girone accedono alla fase ad eliminazione diretta. L’Italia è alla sua quarta partecipazione, la seconda consecutiva. La squadra allenata da Milena Bertolini vuole dimenticare il brutto Europeo disputato lo scorso anno e cerca in Oceania il pronto riscatto per ripetere l’exploit del 2019 in Francia quando raggiunse i quarti.

Un girone quello delle Azzurre non semplice con la testa di serie Svezia favorita per il primo posto e l’Italia dovrà affrontare due squadre come Argentina e Sudafrica in crescita. Le africane hanno vinto la Coppa d’Africa mentre l’Albiceleste è, insieme al Brasile, la squadra più forte del Sudamerica.

Dove vedere in tv le partite del Mondiale di calcio femminile?

I diritti audiovisivi dei Mondiali di calcio femminile sono stati acquisiti in Italia dalla Rai. È stato infatti siglato il 14 giugno l’accordo tra la Fifa e Rai per i diritti di trasmissione multipiattaforma, free-to-air, in esclusiva per l’Italia. Il pacchetto comprende però comprende solo 15 partite, ma sono comprese tutte le partite della Nazionale femminile italiana, il match inaugurale, le semifinali e la finale del 20 agosto.

Il calendario dell’Italia: date e orari

Le partite dell’Italia di calcio femminile ai Mondiali in Australia e Nuova Zelanda 2023 saranno trasmesse in diretta tv su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Le altre gare saranno visibili su Rai Sport e in alcuni casi anche su Rai 1. Il debutto della Nazionale italiana è in programma il 24 luglio alle ore 8 con le Azzurre che affronteranno l’Argentina. La seconda partita delle Azzure, contro la Svezia, si disputerà sabato 29 luglio alle ore 9:30. L’ultima partita del girone, Sudafrica-Italia, è prevista il 2 agosto alle ore 9.