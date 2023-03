Sci alpino, domenica 19 marzo la stagione della Coppa del mondo cala il sipario. Fine. Due i protagonisti assoluti: lo svizzero Marco Odermatt e l’americana Mikaela Shiffrin. Due mattatori.

E con loro hanno dato spettacolo anche quattro azzurre: Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino ed Elena Curtoni. La nostra valanga rosa. Competitive fino alla fine sulle piste di Soldeu, villaggio nei Pirenei – tra Francia e Spagna – del piccolo principato di Andorra.

Con gli azzurri la stagione è stata avara anche se Mattia Casse nella discesa, Dominik Paris nel SuperG e Filippo Della Vite nel Gigante (ottimo sesto giovedi16). Senza dimenticare il milanese Tommaso Sala, 27 anni; ha sfiorato la Top 10 nello slalom.

IL RE SVIZZERO DELLE PISTE

Marco Odermatt, 25 anni, elvetico di Buochs sul lago dei Quattro Cantoni (Lucerna), ha confermato anche quest’anno il suo dominio assoluto. Ha vinto la classifica assoluta davanti a Kilde di oltre 600 punti. Nel giorno in cui ha centrato il sesto gigante sui nove disputati (11 vittorie in stagione e 22 in carriera) Marco si è preso anche la Coppa di Specialità già sua un anno fa dopo aver intascato quella Assoluta e quella di SuperG. Domenica ultimo atto delle finali di Soldeu.

MIKAELA, LA REGINA DELLO SCI ALPINO

La ragazza del Colorado, Mikaela Shiffrin ha disputato una stagione leggendaria. Non solo perché ha dominato la classifica assoluta dello sci alpino e ha vinto 2 coppe di Specialità ma anche perché vincendo per l’87 esima volta in Coppa ha superato definitivamente Ingemar Stenmarck. È la sciatrice più vincente della storia della Coppa del Mondo ed è considerata da molti la più grande sciatrice di tutti i tempi.

Nel suo palmares ci sono anche 2 titoli olimpici e 7 iridati. Ha detto Stenmark:” Già in passato le ho detto che sarebbe stata la prima a vincere 100 gare. Se andrà avanti così c’è la farà. Merita il record più di tutti. È completa. Ha una buona tecnica, forza fisica ed è intelligente. Aggiunge Guastavo Thoeni:” Sinceramente non credevo che il record di Stenmark potesse essere battuto. Ma è una bella cosa, lo sport si evolve e in fondo grazie alla impresa della americana Shiffrin possiamo ricordare a chi non c’era quanto grande sia stato Ingemar.”

GOGGIA ANCORA UN PODIO

Si è chiuso con un secondo posto (48 esimo podio in carriera) nella discesa di Soldeu la stagione d’oro di Sofia Goggia. La 30 enne bergamasca ha alzato finalmente la coppa di specialità -la quarta della carriera – conquistata con una gara di anticipo al termine di un cammino pressoché perfetto: 5 vittorie, 3 secondi posti e una caduta in 9 gare.

Magica anche la stagione della milanese Federica Brignone brillante nella classifica assoluta e nella discesa, nel SuperG e in gigante. Federica è un’atleta completa. È stata la prima italiana ad aggiudicarsi la Coppa del Mondo Generale e di tre Specialità. Entusiasmante anche la stagione di Marta Bassino, 27 anni piemontese di Cuneo.