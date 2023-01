Sci alpino. Fenomeno Shiffrin. La vittoria nello slalom di sabato 28 sulle nevi di Spindelruv Myln (Repubblica Ceca) l’ha portata a -1 dal record assoluto.

Il record appartiene a “Re Stenmark“, l’asso svedese che in carriera ha vinto di tutto, anche due ori olimpici, cinque Mondiali e tre Coppe del mondo. Ma ora il suo trono di 86 vittorie vacilla. La ragazza del Colorado è salita a quota 85, sta per agganciarlo.

È quasi fatta. Avrebbe potuto centrare il record mondiale già sulla pista dei Monti dei Giganti, in una domenica di apparente routine, se la tedesca Lena Duerr, peraltro sconfitta nello slalom di sabato proprio dalla Shiffrin, non si fosse messa in testa di rovinarle la festa vincendo la seconda manche di un niente: 6 centesimi. Coppa di slalom comunque già vinta con largo anticipo dalla americana. Dunque festa solo rinviata. Il record dei record non le scapperà. È solo questione di giorni.

SCI ALPINO, NUOVA CLASSIFICA GENERALE

Shiffrin (1.697); Petra Vlhova (966); Gut-Beharani (906); Federica Brignone (688); Mowinckel (675); Holdener (647); Marta Bassino (638); Sofia Goggia (570); Elena Curtoni (508); Sara Hector (506).

NUOVA CLASSIFICA SLALOM

Shiffrin (785); Holdener e Vlohova (530); Duerr (435); Larsson (410); Moltzan (247); Leona Popovic (237); Ana Bucik (230); Hanna Aronson (224); Zrinka Ljutic (190).

AZZURRI SUL PODIO A CORTINA

SuperG maschile sulla pista Olympia delle Tofane. Domenica ancora trionfale per l’incontenibile Odermatt che allunga nella classifica di specialità portandosi a quota 540 punti contro i 392 del norvegese Kilde. Ma dietro il fenomeno svizzero si è piazzato l’azzurro Dominik Paris (+0.76). Non saliva sul podio da tre anni. Centrato il quinto podio stagionale del team italiano. Due altri azzurri nella top Ten: Guglielmo Bosca (9) e l’alfiere di Brunico, il veterano Christof Innerhofer(10). Anche sabato il podio si è colorato di azzurro: Mattia Casse, il poliziotto valsusino, ha chiuso al terzo posto; risultato maturato 33 anni dopo un giovanissimo Kristian Ghedina. Mattia è il più forte jet al momento dopo Wengen (terzo), Bormio (secondo) e un quarto tempo a Kitz. Buon segno.

IL 6 FEBBRAIO COMINCIANO I MONDIALI DI SCI ALPINO

Il Circo Bianco ora se ne va in Francia a Courchevel, Savoia, prestigiosa località turistica, più esclusiva di St.Moritz o Aspen. È etichettata come la “Montecarlo innevata”. Lunedi 6 febbraio iniziano i Mondiali di sci alpino. È l’edizione n.47. I Mondiali termineranno domenica 19 febbraio.