Quarto turno del prestigioso torneo “Sei Nazioni”: L’Italrugby torna all’Olimpico di Roma (sabato 11, ore 15.15). E cerca l’impresa contro il Galles ancora fermo a zero punti. Impresa possibile ma ricca di incognite. Mancherà il folletto azzurro Capuozzo (infortunato), Oscar mondiale del rugby quale miglior talento del 2022; ed è una assenza che pesa nella rivincita fra Italia e Galles un anno dopo la corsa alata dello scugnizzo di Grenoble, la più cliccata del web; una vittoria storica che spezzò sette anni di sconfitte nel Sei Nazioni. Capuozzo non sarà neppure in tribuna all’Olimpico perché trattenuto dal suo club a Tolosa; deve curare il terribile colpo alla scapola destra inferto dall’irlandese McClosskey che, anticipatamente, l’ha buttato fuori dal torneo. Secondo infortunio dopo quello di dicembre per un talento che ha messo il suo marchio in tutte le altre vittorie del “rinascimento” azzurro.

Sei Nazioni, l’Italia ha pronto il piano B per il Galles

Capuozzo sarà sostituito da Tommy Allan (apertura capace di giocare fuori ruolo), bravo nelle ripartenza ma soprattutto dai piedi buoni. Assieme a Padovani all’ala capace di lunghe gittate, Paolo Garbisi all’apertura con il mediano di mischia Varney. Il CT azzurro Crowley conferma i suoi titolari ribadendo la scelta di Menoncello nella coppia di centri con Brex per sfruttare le doti di sfondamento e corsa del ventenne trevigiano. Resta a quota 10 l’intelaiatura della Benetton nella formazione di partenza più altri 3 dalla panchina. Ferrari preferito a Riccioni a pilone destro, Fischetti inamovibile a sinistra. Nel cuore della mischia le terze Lorenzo Cannone, Capitan Lamaro e Negri, e le seconde Niccolò Cannone e Ruzza sempre più leader del gruppo.

Italia parte favorita

È la novità di questo quarto turno: gli azzurri partono col pronostico favorevole. Non solo perché lo riconoscono i gallesi, da Gatland (in apprensione per le 3 sconfitte di seguito mai subite in 15 anni di gestione) all’ex capitano Warburton, quello che chiese l’espulsione dell’Italia dal Sei Nazioni, poi ricredendosi e chiedendo scusa. Non solo per le quotazioni bookmakers ma soprattutto per la atleticità del gruppo azzurro capace di stare in partita e recuperare punti nelle riprese. L’Italia è in vantaggio sul Galles in classifica solo di 1 punto di bonus contro lo 0 dei Dragoni.

Italia-Galles, la formazione azzurra

Allan; Padovani, Brex, Menoncello, Bruno; Garbisi, Varney, L. Cannone, Lamaro, Negri; Ruzza, N. Cannone; Ferrari, Nicotera, Fischetti. A disposizione Zani, Riccioni, Iachizzi, Pettinelli, Zuliani, Fusco, Morisi.