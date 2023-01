Tennis, Australian Open. L’azzurro Sinner sfiora l’impresa. L’azzurro Jannik Sinner non c’è l’ha fatta a raggiungere i quarti di finale degli Australian Open. Ma ha sfiorato l’impresa.

Ha ceduto al gigante greco Stefanos Tsipras, 25 anni, terza testa di serie del seeding; un talento cristallino ( finalista al Roland Garros). È stata una lotta spettacolare di 4 ore e 5 set. In vantaggio nei primi due set (6-4, 6-4) il greco ha subìto la rimonta del bolzanino che ha pareggiato i conti con 6-3, 6-4. Al quinto e decisivo set Tsipras ha ritrovato il suo alto livello. Sinner è comunque uscito a testa alta dal confronto. A Melbourne i due talentuosi atleti si sono affrontati per la sesta volta. Prima di questa domenica australiana il greco guidava il confronto per 4-1. L’ultimo azzurro in tabellone ha lasciato il torneo alla settima giornata. Ma è stato l’ottavo di finale più bello e “ glamour”.

OCCHI PUNTATI SU DJOKOVIC

Il serbo ha battuto al terzo turno il bulgaro Dimitrov confermandosi il più accreditato alla vittoria finale. Ma ancora una volta ha dovuto chiamare il medico accusando guai al tendine del ginocchio sinistro infiammato. Il campione di 9 Australian Open deve fare i conti coi suoi acciacchi al punto che non è sicuro, dice, di poter giocare un’altra partita. Farà sicuramente appello al suo orgoglio e alla sua solita tempra leonina. La vittoria sul bulgaro è stata 24esima vittoria di fila sulla Rod Laver Arena e la 37esima sul suolo australiano dal 2018. Fenomeno.

DOMENICA29 GRAN FINALE DEL TENNIS

Ultima settimana del torneo. Sabato 28 è in programma la finale femminile e domenica 29 quella maschile. Il primo Slam dell’anno è iniziato lunedi 16 gennaio e l’Italia si è presentata con 10 atleti ( 5 uomini e 5 donne).

TENNIS, MONTEPREMI STELLARE

IL price money è cresciuto del 3,4% rispetto al 2022. Al vincitore e alla vincitrice andranno 1.924.500 mila euro. Ai finalisti saranno riconosciuti 1.053.380 euro. Sinner può consolarsi con il premio previsto per chi ha raggiunto gli ottavi. Cioè: 219.270 euro. Se avesse raggiunto i quarti avrebbe intascato altri 359.930 euro.

I PROSSIMI 3 SLAM

Il grande Slam, è la vittoria, nello stesso anno dei 4 tornei più importanti del mondo. Archiviato il primo( Melbourne) il secondo dei tornei sarà a Parigi al Rolland Garros da metà Maggio. Quindi il terzo torneo è il prestigioso Wimbledon il più antico evento dello sport del tennis fondato 1877. L’ultimo il quarto è lo Us Open che si svolge sui campi di cemento di New York. Anche questo torneo ha una fondazione leggendaria (1881).