Beppe Grillo, grazie all’Intelligenza artificiale, ha pubblicato un video dove si mostra mentre parla in… cinese.

“Stiamo assistendo – dice il fondatore del Movimento 5 Stelle -, ad uno spostamento di pensiero pazzesco. La robotica, l’intelligenza artificiale, la velocità della tecnologia stanno cambiando ogni cosa intorno a noi. Cambierà tutto quello che viene trasportato, sarà disegnato in un luogo, trasmesso vicino al cliente, stampato da lui stesso, e creato solo con l’iphone. E la Cina è al centro di tutta questa rivoluzione. Non possiamo far finta di niente”.

Beppe Grillo parla cinese (grazie all’Intelligenza artificiale)

Il videomessaggio, realizzato con l’intelligenza artificiale è davvero realistico.

Il comico racconta di aver ricevuto dall’ambasciatore cinese a Roma un invito per un incontro. Nel filmato il fondatore del Movimento 5 Stelle elenca i principali progressi economici raggiunti da Pechino negli ultimi anni.

“Io – continua – che sono l’ultima ruota del carro, sono stato invitato dall’ambasciatore perché voleva sapere cosa pensassi della Cina. E così anche io, da buon genovese, gli ho chiesto di investire nel basilico genovese, perché auspico in un accordo che veda “La Via della seta” congiungersi con “La Via del Basilico”, sarebbe fantastico”.