L’ex ragazza si presenta al matrimonio e lancia escrementi contro gli sposi VIDEO

Una coppia di sposi, durante la cerimonia, è stata ricoperta dal lancio di escrementi da parte dell’ex fidanzata di lui. Tutto è avvenuto in Bolivia.

La donna, l’ex ragazza di lui, raccontano le cronache, si è presentata a sorpresa al matrimonio del suo ex e ha lanciato buste piene di feci, colpendo in pieno i due sposini.

“Questo significa umiliarsi come donna – si legge in uno dei tanti commenti al video -. Non importa quanto ti senti danneggiata o ingannata, non cercare mai vendetta. Che tu possa essere felice con il tuo nuovo partner”.