Con i lacci delle scarpe riescono a salvare 4 mucche che stanno affogando. Accade in Australia nello Stato del Queensland. Qui, in queste ore un forte alluvione ha colpito la zona. A detta della popolazione si è trattato del peggiore alluvione che abbia mai colpito lo Stato.

Queensland australiano martoriato dall’alluvione

Non si registrano fortunatamente morti, feriti o dispersi e questo è davvero già tanto. Le forti piogge hanno però causato molti danni e non sono alle persone. Domenica scorsa, alcuni cittadini si sono accorti che la corrente del fiume Barron stava portando via del bestiame che rischiava di affogare.

Salvano 4 mucche che stanno affogando nel fiume

Alcune persone si sono messe in azione ed hanno deciso di agire salvando quattro mucche che sono state tirate fuori dall’acqua grazie all’utilizzo di una corda creata con i lacci di scarpe.

Bazz Goes fa l’operatore turistico. E’ una delle persone che hanno partecipato al salvataggio delle mucche. E’ lui ad aver ripreso la scena. Ai media australiani ha raccontato: “Io e i miei amici eravamo in macchina per fare un giro nell’area e ci è stato inviato un video che mostrava le mucche che venivano giù dal fiume Barron. Quella era solo uno dei posti in cui siamo andati per vedere se potessimo essere d’aiuto in qualche modo”.